Balanza comercial volvió a tener saldo positivo

miércoles 20 de marzo de 2024 | 6:02hs.

En febrero, el intercambio comercial argentino fue de U$S 9.624 millones, lo que representa una caída anual del 6,3%; sin embargo, el saldo comercial fue positivo, obtuvo un saldo de u$s1.438 millones, y marcó así su tercer mes consecutivo con superávit, informó este martes 19 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Argentina anota por segundo mes consecutivo superávit gemelos, tanto en el frente externo como el fiscal. En términos de Balanza Comercial, los datos que arroja son: exportaciones por U$S 5.531 millones e importaciones por U$S 4.093 millones. Esto da como resultado una balanza comercial de U$S 1.438 millones. El mejor febrero desde 2012”, aseveraron desde Romano Group.

Se dice que una economía tiene superávit gemelo cuando registra simultáneamente superávit fiscal primario y superávit comercial, o bien superávit fiscal financiero y superávit en cuenta corriente. Cabe resaltar que la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el gobierno logró en febrero un nuevo superávit financiero ($856.520 millones).

El mes pasado, además, las exportaciones aumentaron 5,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En cuanto al saldo, en febrero hubo un superávit de U$S 1.438 millones, y se registró el tercer mes en terreno positivo.