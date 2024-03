Demi Moore saludó a Bruce Willis por su cumpleaños y mostró cómo se encuentra el actor: “Te amamos”

martes 19 de marzo de 2024 | 18:37hs.

En el último tiempo, Demi Moore empezó a publicar cada vez más posteos en sus redes sociales para promocionar la serie Feud: Capote vs. The Swans. En medio de todas esas imágenes, la estrella de Ghost, la sombra del amor, saludó al padre de sus hijas, Bruce Willis, porque cumplió 71 años.

La artista publicó tres fotos junto a su exmarido. En la primera, que es actual, aparece el protagonista de Pulp Fiction sentado en un sillón sosteniendo del brazo al actor y él haciendo lo mismo. En la siguiente, Willis está jugando con su nieta y, por último, una postal vintage de él con sus tres hijas en común: Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Belle Willis.

El saludo de Demi Moore por los 71 años de Bruce Willis (Foto: Instagram/demimoore)

“¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos y estamos muy contentos por vos”, escribió Demi en su cuenta de Instagram. La publicación se llenó de buenos deseos por parte de los fanáticos del artista, mientras que otros también destacaron la excelente relación que existe entre los actores.

Las fotos que compartió Demi Moore por el cumpleaños de Bruce Willis (Foto: Instagram/demimoore)





Una de las hijas de Bruce Willis contó que le diagnosticaron autismo: “Cambió mi vida”

Tallulah Willis, una de las hijas del actor Bruce Willis, contó por primera vez en sus redes que recientemente le diagnosticaron trastorno del espectro autista.

La joven de 30 años compartió un video en Instagram cuando ella era una nena en la que está junto a su padre, en una alfombra roja. Mientras el actor hablaba con la prensa, ella le tocaba la oreja de manera permanente y persistente. “Decime si sos autista sin decirme si sos autista”, escribió Tallulah.

En los comentarios, alguien le hizo una pregunta sobre la situación y Tallulah respondió que se lo dijeron hace muy poco. “Es la primera vez que comparto públicamente mi diagnóstico. Lo descubrí este verano y cambió mi vida”, sintetizó.

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un grupo de afecciones diversas que se caracterizan por “algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación”.

Además, los pacientes que la tienen presentan patrones “atípicos de actividad y comportamiento” como por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y “reacciones poco habituales a las sensaciones”.

Cuando Tallulah Willis compartió cómo descubrió la demencia frontotemporal que le afecta a su papá también expuso el trastorno alimentario que la afectó muchos años de su vida.

En un artículo que la propia Tallulah firmó para la revista Vogue, la joven expresó que sus propias luchas afectaron la forma en que afrontó la salud de su padre después de que le dijeran que estaba enfermo.

Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó a sí mismo con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, escribió.