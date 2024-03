Preocupan los tarifazos en los servicios del sector turístico

domingo 17 de marzo de 2024 | 9:00hs.

La inflación atraviesa a todos los sectores y el turístico provincial no se queda afuera. En Montecarlo los altos costos de las tarifas por la caída de los subsidios nacionales preocupan al sector turístico y hotelero. Las boletas de energía y agua que vencen este mes cuentan con montos de entre $500 mil y $800 mil, el doble en comparación al mes pasado.

A esto se le suma el poco movimiento de visitantes que hubo en la temporada de verano y las escasas reservas de cara a la Semana Santa.

Según relataron varios emprendedores hoteleros, esta temporada fue la peor en años. Hubo muchas consultas pero algunos visitantes optaron por recorrer los atractivos durante el día y regresar a sus casas.

En tal contexto, para las Pascuas no hay prácticamente reservas, lo que notan son consultas de precios y servicios por lo que genera una sensación de incertidumbre sobre lo que van a tener que atravesar en los próximos meses de temporada baja, teniendo en cuenta el panorama económico actual. Algunos emprendedores decidieron subir el precio de sus tarifas para paliar la situación y otros por mantenerlas.

En este sentido, Cristina Ranger, de la cabaña La Cristina -ubicada sobre ruta nacional 12- contó que fue poco el movimiento de febrero. “Por ahí tenemos viajantes pero no es suficiente para solventar gastos. La luz vino el doble que el mes pasado y son más de 800 mil pesos y la situación se está poniendo pesada, tuvimos que usar nuestras reservas para poder pagar la luz”.

Además agregó que llevan las cuentas como pueden, trabajando en familia, con el mantenimiento del lugar pero las reservas están escasas. “La gente pregunta, pero no hay nada en concreto, nosotros optamos por mantener la tarifa”.

Por su parte Paula Scheibe del Hotel Ideal, ubicado en la zona céntrica, dijo que el panorama no es muy bueno y que estas vacaciones mermó muchísimo el movimiento. “Así como están las cosas miro con preocupación los meses de mayo y junio que en años anteriores, esos meses cerrábamos en rojo. Ahora no quiero ni pensar. Todo está más caro, la energía nos costó más de 600 mil pesos”.

Con mucha incertidumbre sostuvo que “no queda otra que pagar, sin luz no puedo trabajar. Me preocupa no poder pagar al personal, uno no quiere dejar sin trabajo a nadie porque sabemos que necesitan y no sé cómo vamos a hacer. Tuve que aumentar un poco las tarifas y la gente por ahí consulta, pero no confirman, también tenemos gente que pregunta para fin de año pero no podemos dar precios para esa época, no sabemos cómo va a estar la situación”, agregó Scheibe.

La cooperativa

En tanto, este medio consultó a la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada (Ceml) sobre la situación que están atravesando los usuarios, principalmente el sector turístico que nuevamente es golpeado económicamente como en la pandemia.

“Este mes de febrero vino acompañado de aumento de energía para la mayoría de las cooperativas, anunciado por el gobierno nacional, el impacto al verlo en las facturas fue contundente en algunos casos”, explicaron.

“La quita de subsidios significó el traslado de los aumentos a los usuarios. Los comercios, industrias y emprendimientos sufrieron un aumento del 65 por ciento. El impacto es significativo”, explicó el gerente de la Ceml, Esteban Strieder.

Además agregó que muchos consultaron si era correcto que el aumento fuera tan alto porque si bien sabían que había un incremento no se imaginaban que fuera grande. La tarea del gerente era revisar y explicar que estaban aplicando el cuadro tarifario vigente, según mencionó.

La ventaja de tener una cooperativa a cargo de la luz y agua hace que los usuarios puedan acercarse a la entidad para ver su situación y la forma de poder ir pagando los servicios, más aún en la actualidad que la situación económica es compleja.