Caputo volvió a rechazar promociones de 2x1

domingo 17 de marzo de 2024 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró su rechazo a las promociones 2x1 en el marco del aumento de precios y pidió por la “unidad al precio real al que está dispuesto a vender” el comerciante: “No le sirve a la gente y no le sirve al país”.

El titular de la cartera económica citó un video del periodista Alejandro Fantino, quien contó su experiencia en una farmacia que ofrecía promociones, y se explayó en su rechazo a los descuentos ofrecidos por las empresas y los comerciantes: “Estamos en una situación en la que mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades. Esto pasa en la mayoría de los rubros. De vuelta, todos pricearon sus productos teniendo en cuenta los augurios del dólar de 2 mil o más”, dijo a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

Y agregó: “Gracias a Dios, evitamos ese escenario. Hoy el dólar vale casi la mitad, y las ventas reales se realizan a un precio significativamente menor a lo que se refleja en las estadísticas”.