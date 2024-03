Lara Schwieters y las pequeñas historias cotidianas

sábado 16 de marzo de 2024 | 6:00hs.

La historia de cómo Diego Maradona le dijo a Putin que lo llamara al otro día porque estaba en medio de una chamameceada en Corrientes es una de las inspiraciones para uno de los cuentos que forman parte de Mates en la cama, el nuevo libro de ficciones basadas en la realidad que publicó la periodista Lara Schwieters.

“Esta es una de las imágenes que también me transmitió Diego Gutiérrez al contarme sobre esta historia de su encuentro con Diego Maradona y de alguna manera termina de describir cómo era Maradona. La quise compartir y es el cuento número 10 que se llama Diego Eternidad”, comenzó explicando Schwieters en diálogo con Radioactiva al detallar que también incluyó en el libro “la foto que acredita que es una historia basada en hechos reales, como todos los cuentos del libro”.

“Todos están basados en hechos reales, en situaciones reales, pequeñas historias. Un poco la idea es plasmar esas pequeñas historias cotidianas. Son estos pequeños relatos que los ficcioné como cualquier periodista que va caminando por la calle o mira algo, se entera, dice ‘bueno, acá hay una nota para publicar’, un poco de ahí nace el impulso de armar estos cuentos, cambiando un poco el género”, relató.

La tapa del libro tiene la figura de un grupo de personas empujando un auto y según manifestó la autora, es una forma de graficar la solidaridad en momentos cotidianos.

“Es una situación muy cotidiana pero con mucho magnetismo porque si un auto se queda, siempre aparece gente que se ponen a empujar ese ratito y bueno, después se palmean la espalda, se saludan... queda como esa cofradía que dura un instante. Es una de las cosas espontáneas que yo siempre que pasa me termino emocionando, esa cosa de la colaboración espontánea sin saber quién es el otro, eso del compromiso con el otro, el de mirar al costado, de ayudar a la persona que está con una necesidad puntual y concreta”, sumó.

En total 28 historias se condensan en este libro que tal como alegó Schwieters se llevó horas y horas definir. “Es sentarse y trabajarlo no es que me va a salir de corrido... este libro tiene 142 páginas, no lo escribí de corrido y el orden me costó un montón”, argumentó sobre la tarea de escritora de ficción, muy diferente a la de periodista.

La presentación del libro será el mes que viene en la Biblioteca Popular Posadas. Además hay ejemplares disponibles en librerías de Posadas y también una versión digital de ebook que se puede adquirir en la web de la editorial: tintalibre.com.ar