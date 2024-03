Gremios rechazaron la oferta del Gobierno nacional de un piso salarial de 325 mil pesos

miércoles 13 de marzo de 2024 | 9:08hs.

En el marco de la paritaria nacional docente que se llevó a cabo ayer, los gremios docentes rechazaron la nueva propuesta del Gobierno de un piso salarial de 325 mil pesos; mientras que los sindicatos reclaman una base de 450 mil pesos y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El Ejecutivo, en tanto, no fijó una nueva fecha de discusión; mientras que CTERA advirtió que llevarán adelante un nuevo paro si no hay respuesta.

Los gremialistas se reunieron en la Secretaría de Trabajo en donde les ofrecieron llevar el piso salarial a 325.000 pesos a percibir a partir de abril, como salario inicial maestro de grado jornada simple. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó el rechazo a la propuesta presentada por "insuficiente y por no incluir el Fonid".

Los funcionarios ratificaron la decisión de eliminar el Fonid que se paga a las provincias desde hace 23 años y continúan exigiendo un piso salarial inicial de 450.000 pesos. Además, solicitaron que se convoque al Ministerio de Economía a participar de la próxima reunión, para la que todavía no hay fecha. Los gremios definirán acciones en los próximos días.

Tras fracasar la segunda jornada de reclamo salarial el Plenario de Secretarios Generales resolvió llevar a cabo una jornada nacional de protesta para la próxima semana en reclamo del pago del Fonid, aumento salarial, el cumplimiento de la paritaria nacional docente y condiciones dignas para enseñar y aprender.

En tanto, alertaron que "si no hay respuesta a nuestros reclamos, realizar un paro nacional de CTERA en unidad con los demás sindicatos"; y se llevará a cabo una marcha nacional educativa en todo el país por más presupuesto educativo. Misiones, en tanto, evalúa cómo readecuar el salario docente. “La verdad que es una situación de extrema tensión porque nosotros ya quedamos sin inversión en infraestructura. No es solamente la restricción en el sector docente, sino también hay restricción en la energía, hay restricción en recursos que vienen para el transporte. Entonces claramente la decisión hoy del gobierno de la provincia es una decisión muy cauta, muy medida para ver hasta dónde puede absorber parte de lo que transfirió durante 23 años la Nación y que de un día para otro ha dejado de transferir”, explicó en diálogo con El Territorio, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE).

“El decreto que difundió la Nación el fin de semana o el jueves de la semana pasada, es un decreto que lo que establece es la continuidad de los fondos que son coparticipables en materia educativa, pero no así los fondos del incentivo docente, que tiene dos componentes, incentivo docente y conectividad. Entonces, esos fondos no están garantizados, no van a venir. El secretario de Hacienda de la Nación ya les informó a los ministros de todo el país, a los ministros de Hacienda, participó el contador (Adolfo) Safrán de esta reunión, de que esos fondos ya no se van a transferir, ni siquiera va a haber reconocimiento de lo adeudado”, aseveró el funcionario.