Pascuas: emprendedores buscan estrategias para subir demanda

miércoles 13 de marzo de 2024 | 6:00hs.

El domingo 31 de marzo se celebrarán las Pascuas de Resurrección, ocasión en la que los niños –y no tan niños– aguardan con ansias sus canastas con huevitos de chocolates y golosinas. Sin embargo, la inflación también llegó hasta el conejo de Pascuas y este año la situación es compleja, tanto en insumos como en huevitos elaborados. Las ventas son escasas y los incrementos voluminosos, creando un combo dañino para los comerciantes y una gran preocupación para las familias.

En los supermercados la situación es compleja. De acuerdo a lo que indicó a El Territorio el supermercadista Lucas Kerps, los incrementos interanuales son superlativos. Indicó que en la línea Arcor, el aumento fue del 263%, los huevitos artesanales también sufrieron subas del 250%, mientras que los famosos Kinder subieron un 818%. “Kinder tengo que ver si el año pasado no se negoció alguna promoción, porque me parece mucho el aumento, pero la variación es real, independientemente de si hubo alguna acción comercial especial o lo que fuera”, aclaró Kerps. Respecto a las ventas, afirmó que “todavía no se vendió nada”. “Los huevos realmente tienen una demanda muy alta en la semana de Pascuas”, dijo.

En ese marco, emprendedores y clientes buscan alternativas para que las Pascuas lleguen con dulces para toda la familia. Los huevitos artesanales que se venden en ferias o redes sociales son una gran opción, como también la fabricación casera, para lo cual se ofrecen promociones en los insumos.

Insumos y opciones

Gladys Falcón, de Merengue -cotillón e insumos de repostería-, explicó que “aunque las ventas este año han bajado con respecto a años anteriores, se está moviendo los que son chocolates y moldes”.

“Si vamos a comprar huevos a los precios de hoy, conviene comprar un kilo de chocolate y hacer nuestros propios huevitos, o tener en cuenta el mercado local de las emprendedoras que tienen precios más accesibles”, afirmó al programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En cuanto a precios de chocolates, sostuvo que depende de la calidad y las marcas, pero un kilo ronda los $6.000. “Con un molde de número 10, que es un buen tamaño, te salen unos 10 huevos con un kilo de chocolate. Entonces eso baja los costos y si son más chiquitos, como un número 6, podés hacer 50 huevos. Como opción están los tradicionales rellenos de maní”, comentó.

Artesanales, los más elegidos

Próximo a la Semana Santa, las familias empiezan a buscar precios para rellenar las canastas, ya sea de chocolate o maní. En este marco, en Jardín América, Cintia ‘Mao’ Aguirre precisó a este medio que con respecto al año anterior, los insumos tuvieron un incremento mayor al 100%. “En cuanto a los huevos de chocolate, el más caro el año pasado costó $4.000 y ahora sale $12.000”, dijo. A su vez, resaltó que tiene algunos productos para reventa y son muy solicitados en su caso. “No mermó los pedidos, tengo mis clientes que conocen la calidad de los productos e incluso este año tengo más pedidos que el anterior”, remarcó. Por último acotó que también la demanda crece sobre la fecha, por eso puede ofrecer hasta fines de marzo y se prepara para ello. Por otra parte, Tamara Sedoff, también de Jardín América, expresó que los aumentos son del 100% y aún está complicado poner valor a los productos debido a la escalada de la materia prima.

“Estoy tomando pedidos, por lo general son huevos medianos, chupetines de chocolate y los huevos rellenos de garrapiñada”, destacó. Y añadió: “Mis clientes saben que ofrezco en mi comercio, tengo todo en exposición, vienen y compran directamente aunque también se vende mucho la semana previa”. Desde Corpus, Yohana Aranda, coincidió en el incremento superior al 100%, contó que el año pasado vendió algunos productos a $500 que hoy cuestan $2.000. La emprendedora resaltó que ofrece a varias familias y que hay algunos huevos de chocolate que son más solicitados que otros. “Hasta el momento mermaron los pedidos, algunos preguntan y otros en cambio ya piden”, destacó.

Fuera de temporada

En San Pedro, el principal desafío este año es ofrecer un buen precio y hacerle frente al alto costo del ingrediente principal: el chocolate. En algunos casos la estrategia está en comprar por anticipado y por mayor. Pese a la crisis, la expectativa es buena.

Conejos y huevitos se tornan los personajes preferidos para decorar las vidrieras y así dar a conocer a los clientes que se acercan las pascuas. En algunos casos manifestaron que comprar en la localidad un kilo de chocolate, torna imposible pensar en la producción pues se encareció en los últimos días, por lo que, quienes llevan ya algún tiempo de experiencia, buscan hacer diferencia contando con stock de insumos.

En uno de los casos, Mariela, propietaria de Dulce Arte, es una de las emprendedoras que en la localidad lanzó las opciones para estás Pascuas y remarcó: “Trabajo con proveedores, cuanta mayor cantidad le compro, mejor es el precio. Ofrezco a muy buen valor según mis clientes, pero nunca dejó para comprar el chocolate”. Y explicó que ya a principios del mes pasado “compré la mercadería, tengo la posibilidad de disponer de ese fondito y eso me ayuda, porque en realidad comprar ahora es imposible, tenés que vender muy caro, no te queda nada de ganancia y se complica”.

En este caso, con la posibilidad de adquirir la materia prima antes de las subas por temporada, la pastelera puede ofrecer huevos desde los $3.000 cuando en otros puntos se consiguen desde $5.000.



Exposición en Posadas

La vicegobernación de la provincia organiza una exposición de Pascuas que se realizará el sábado 23 de marzo en el Parque de las Fiestas de Posadas (avenidas Marconi y Quiroga-continuación Mitre-).

Se trata de una gran feria con productos relacionados a la Semana Santa. Por lo que aquellos emprendedores que quieran participar con un stand para la venta de productos, deberán preinscribirse de forma online (https://acmci.misiones.gob.ar/expopascuas-preinscripcion/) . Las preinscripciones serán hasta el 17 de marzo. Luego, durante la semana siguiente se realizará la elección definitiva de participantes y se les comunicará la aceptación a los seleccionados.





