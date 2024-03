El punk argentino suena en Posadas con Los Viernes

sábado 09 de marzo de 2024 | 6:05hs.

Se conocieron en las salas de ensayo y coincidieron en gustos musicales casi instantáneamente. Así, decidieron formar su propia banda hace ya tres años.

Con un cautivador repertorio de covers de punk rock nacional, clásicos de Fun People, Cadena Perpetua y la glam band Bombas de Amor, Ale Martínez, Pablo Lenguaza y Martín Felman son Los Viernes.

“El nombre de la banda surge de la emoción de juntarnos los viernes a hacer lo que más nos gusta. Lo que es el fútbol para algunos es el lugar que ocupa la música para nosotros”, expresaron en diálogo con Radioactiva.

Asimismo, identificaron que se dedican más al rock and roll con una actitud punk.

“La actitud punk no tiene género. Implica que no te la cuenten, que saques tus propias conclusiones basándote en hechos y fundamentos. Surge de Inglaterra, de estar en contra de la falsedad, del status quo que no te da lo que necesitas y los pibes dicen: ‘no, esto no está bien’”, remarcaron sobre la necesidad de la rebeldía rockera.

En este sentido, destacaron que en los recitales de punk se siente una energía única y compartida. “Realmente es un grupo de gente conectada por el motivo. Mirás al otro y se siente que tenés algo muy en común, puede pasar con otros géneros pero en el punk tenés gente que se animó a ver otras cosas y a marcar un punto de crítica diferente”, manifestaron Los Viernes.

Entre las referencias que siguen a la hora de expresarse a través de la música, destacaron a Juan Novoa y coincidieron en señalar que “es alguien muy under pero con una carrera increíblemente amplia. Es nuestra guía y vamos buscando un camino similar”.

Sobre el afán de hacer música, Los Viernes entendieron que hay muchos desafíos en el camino pero concluyeron que siempre vale la pena sacrificarse por el arte y apegarse a sus instrumentos.

“La paradoja de tocar música es que primero empezás y odiás la decisión de haber empezado. Pero llega un día en el que te levantás cuestionando por qué no te sale lo que tocás y te sale. Es darle tiempo nomás. El motivo principal es que la música es un espacio nuevo que te despeja la cabeza y tiene la facilidad de que podés practicarlo en tu casa cuando vos querés. Pero además, cuando lo expandís, se va multiplicando exponencialmente el disfrute”, indicó Feldman.

La banda se presenta hoy a las 22.30, con un invitado de lujo, de lo más punk: Hooli Álvarez en el Auditorio Fundación Grillos (Comandante Miño 2418).

Además en la previa, calentarán el ambiente los músicos de Chevaman, con tributo a Los Abuelos de la Nada. Habrá una barra al aire libre, en un espacio súper cómodo y de fácil acceso, según adelantaron.

Para más data, en Instagram @yateavise.pos y @ciclodmp