Liga Posadeña: el torneo Apertura arrancará el 23 de marzo

La máxima categoría del fútbol posadeño iniciará su campeonato el fin de semana del 23 y 24 de marzo. El campeón clasificará al Torneo Regional Federal Amateur 2024/25.

El certamen estará conformado por 18 equipos y ofrecerá una fase regular dividida en dos zonas de 9. La competencia tendrá 10 fechas (una sola rueda) que incluirán un cruce interzonal/clásico. Los cuatro primeros de cada grupo clasifican a cuartos de final.

Desde la segunda fase hasta la final, los partidos serán a ida y vuelta: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B; 1B vs. 4A, 2B vs. 3A. Mientras que en semifinales, las llaves saldrán de los ganadores: 1A - 4B vs. 2B - 3A y 2A - 3B vs. 1B - 4A. Los que se impongan definirán el Apertura 2024.

En tanto que los primeros diez eliminados (fase de grupos) comenzarán a disputar 32avos de final de la Copa Posadas, en la que competirán con equipos eliminados en primera fase de la Primera B a eliminación directa. A medida que cada club quede eliminado en su categoría, competirá automáticamente por el trofeo posadeño.

Zona A: Mitre, Atlético Posadas, Crucero del Norte, La Picada, El Brete, Colectiveros, Garupá FC, Deportivo Corpus y Atlético Santa Ana

Zona B: Guaraní AF, Huracán, La Cantera FC, JG Brown, Andrés Guacurarí, 1° de Mayo, Luz y Fuerza, Sporting Club y Candelaria

La segunda división del fútbol capitalino arranca el 16 de marzo

El certamen capitalino tiene grupos definidos, formato y comenzará el último fin de semana de marzo con 18 equipos en la A y 14 en la B

La comisión directiva de la Liga Posadeña determinó que el certamen de la A se pondrá en marcha el fin de semana del 23 y 24 de marzo, es decir el último del mes, con 18 equipos y 14 clubes en el ascenso. Los fixtures se sortearán la próxima semana.

El certamen capitalino tendrá cambio de formato. Serán dos zonas de 9 equipos y habrá un interzonal por fecha. El campeón clasificará al torneo Regional 2024/25 y se sumará a Guaraní, que tiene su plaza asegurada por haber ganado el Clausura 2023.

Luego de 10 fechas de fase regular, los cuatro primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final. De ahí en más los cruces serán a ida y vuelta hasta la definición del certamen.

Los que no clasifiquen a la fase eliminatoria (10 equipos) comenzarán a disputar 32avos. de final de la Copa Posadas, en la que competirán con equipos eliminados en primera fase de la Primera B a eliminación directa. A medida que cada club quede eliminado en su categoría, competirá automáticamente por el trofeo posadeño.

La zona A estará integrada por Mitre, Atlético Posadas, Crucero, La Picada, El Brete, Colectiveros, Garupá FC, Corpus y Santa Ana. En la zona B estarán Guaraní, Huracán, La Cantera, Brown, Guacurarí, 1° de Mayo, Luz y Fuerza, Sporting y Candelaria.

Los interzonales serán: Mitre-Guaraní, Atlético Posadas-Huracán, Crucero-La Cantera, La Picada-Brown, El Brete-Guacurarí, Colectiveros-1° de Mayo, Garupá FC-Luz y Fuerza, Corpus-Sporting y Santa Ana-Candelaria.

Por tabla anual (se contará solamente la fase de grupos) el que finalice en la última ubicación perderá la categoría. Por su parte, el que ocupe el lugar 17 disputará una promoción con el subcampeón de la Primera B.

Arranca primero

El ascenso, que también tendrá nuevo formato, comenzará una semana antes, el fin de semana del 16 y 17 de marzo, con 14 equipos.

La ronda clasificatoria se realizará en tres grupos, dos conformados por equipos de la zona Capital y uno para los equipos de la zona Interior. Esa instancia inicial será a dos rondas, todos contra todos. Avanzarán a la segunda fase los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de los grupos de cinco equipos (zonas B y C).

Los primeros de cada grupo se enumerarán del 1 al 3, los segundos del 4 al 6 y los terceros serán 7 y 8, para confeccionar los cruces de cuartos de final (1vs8, 2vs7, 3vs6 y 4vs5). Luego se disputarán las semis y la final por el ascenso. El ganador será el campeón y ascenderá a la A, mientras que el perdedor jugará una promoción con el 17° de la tabla general de la A por un lugar en Primera División.

Así serán las zonas del Ascenso.

Zona A: Estudio Galeano, Garupaense, Villa Cabello y Acapulco.

Zona B: Argentinos, Estudiantes, San Francisco, Itatí y Atlético Bonpland.

Zona C: Deportivo Roca, Ágil de Roca, Tigre, Yacutinga y Deportivo Progreso.