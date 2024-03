Pablo Albella y el nicho del humor de los treintañeros

miércoles 06 de marzo de 2024 | 6:00hs.

“En los últimos tiempos todos los publicistas nos especializamos bastante en lo digital, pero esto no vino por ese lado. Sinceramente, fue algo que pasó porque cumplí 30 años mientras estábamos en pandemia. Cumplo en mayo y quería hacer un fiestón, invitar a toda mi familia, a mis amigos, a todos. Pero en marzo nos encerraron a todos en nuestras casas, así que empecé a hacer un poco de catarsis en Instagram de todas estas cosas que nos empiezan a pasar a los 30 años. Empezó a crecer y la gente se empezó a prender”, contó Pablo Albella sobre el fenómeno que comenzó en las redes.

En la previa al show Hola + 30 que dará en Posadas agregó que el humor le vino heredado de su abuelo. “Es un personajón, siempre es el alma de la fiesta, cuenta chistes y es muy gracioso. Entonces, creo que salí un poco de ahí porque mi mamá es profesora de secundario y mi papá mecánico, o sea, nada que ver”, dijo en entrevista con Radioactiva.

Produciendo videos donde ironiza con situaciones que le suceden a los que tienen más de 30, Pablo comenzó a crecer en redes hasta que en 2022 renunció a su trabajo en una agencia de publicidad. “Ahí pude dedicarme a full a los videítos y el crecimiento fue muy exponencial”, explicó.

Respecto a la creación de contenido, indicó que “Todos los videos los guiono, los filmo, los edito y los subo yo. Es todo un proceso bastante artesanal que me gusta y que siento que, si fuera tercerizado, perdería un poco esa magia con la que la gente se siente identificada”.

Como otros standaperos de las redes, Pablo hizo el salto y pasó de los videos al escenario y sobre el show detalló que está lleno de sorpresas y será ágil y dinámico con participación del público.

“La gente no se imagina mucho lo que va a ver porque no es un stand-up mío parado hablando, no es solamente un monólogo. Yo canto, bailo, hay una parte musical, hay juegos, hay premios para la gente, sí hay una parte de monólogo, pero la verdad es que la armamos bien para que tenga muchos momentos y que sea algo súper dinámico”, destacó.

La idea es pasar un momento grato con seres queridos y poder apelar al humor para sobrellevar todas las crisis que nos aquejan.

“Dura más o menos una hora y cuarto y a mí se me pasa volando pero que me digan que se les pasó rapídisimo también al público ya es hermoso, porque quiere decir que lo disfrutan”, adelantó.

Además, comentó que el show fue dirigido por él junto a una directora comediante de Buenos Aires, Flor D’Agostino, con quien escribió la obra que presentará el viernes en el auditorio del Montoya a partir de las 21.30.

Aunque el humorista focaliza en un público de treintañeros, tanto en redes sociales como en funciones presenciales entendió que el humor no conoce de límites y que llega a personas de todas las edades. “Se da una mezcla linda y creo que es un show que está bueno para toda la familia”, invitó.