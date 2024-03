Kate y su película más aclamada

domingo 03 de marzo de 2024 | 6:00hs.

Contrario a lo que muchos puedan pensar, Kate Winslet, la inolvidable Rose de Titanic, no es mayormente reconocida por su rol en el clásico dramático de 1997. En una reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz británica sorprendió al público al revelar que la película por la cual la reconocen en la calle es un clásico navideño para muchas familias: The Holiday (El descanso). Sin importar el enorme éxito y la nominación al Oscar que obtuvo a sus 21 años por su destacada actuación en Titanic, el film que marcó un hito en su carrera y en la historia cinematográfica, Winslet compartió con Jimmy Fallon que fue la película navideña de 2006 la que parece haber calado más hondo en el corazón del público. “La gente se me acerca por la calle más por The Holiday y el episodio de Extras que hice que por Titanic. Te lo prometo. Sobre todo en Navidad”, dijo Kate después de que Fallon calificara a la comedia romántica como un “clásico de culto”.