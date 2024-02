Cerca de 400 corredores con conciencia ambiental disfrutaron del Cataratas Cross Country

miércoles 28 de febrero de 2024 | 21:00hs.

El pasado domingo, 400 corredores se adentraron en los caminos del Parque Nacional Iguazú con el único objetivo de disfrutar de la pasión de correr en lugares maravillosos y disfrutar del amanecer dentro de una de las 7 maravillas del mundo. La carrera contó con tres distancias y con participantes con conciencia ambiental, ya que han mitigado el impacto en lo que respecta a los residuos. Desde la organización piensan en la segunda edición.

Los participantes no solamente disfrutaron de una carrera excepcional, sino que han vivido una experiencia memorable que comenzó en día anterior en el Hotel Holy, sede de la organización donde han participado de una charla técnica, una charla de primeros auxilios, sobre todo una charla sobre el cuidado del medioambiente donde se desarrolló el evento deportivo. El sábado fue una jornada de camaradería y hubo degustación de cervezas artesanales con la presencia de un Dj.

“Largamos a las 5 de la mañana, fue muy temprano porque el objetivo era no interrumpir la operatoria habitual del parque, teníamos previsto terminar a las 11 de la mañana pero para las 10.20 ya finalizamos el evento. Los organizadores nos abocamos a quitar todas las cintas y los carteles y notamos que los corredores tenían conciencia ambiental ya que no han dejado los residuos en cualquier lugar, si no donde correspondía” explicó Walter Gamboa de Falls Producciones.

Gamboa remarcó que, de los 400 corredores, 100 eran brasileños, 50 paraguayos y los demás fueron Argentinos “Se cumplió el objetivo de fomentar el turismo deportivo, tuvimos muchos corredores de otras provincias que supieron del evento por las redes sociales. Recibimos muy buenas devoluciones, los corredores estaban contentos con los circuitos y con la organización” comentó.

Respecto a la organización, Gamboa valoró el apoyo de los Bomberos Voluntarios que colaboraron con las charlas y con la asistencia médica el día de la carrera, el apoyo de Parques Nacionales. “Hemos recibido muy buenos comentarios, estamos muy agradecidos con los Bomberos y con Parques que nos han dejado la puerta abierta para la organización de una segunda edición”, concluyó.

Esta es la primera edición del Cataratas Cross Country, que viene a una de las carreras mas importantes que tenia Iguazú que se desarrollaba en Cataratas hasta el 2019.