Nueva plataforma con éxitos

miércoles 28 de febrero de 2024 | 6:00hs.

Max, el nuevo servicio de streaming desembarcó en Argentina y Latinoamérica, con un combinado ampliado de series, películas y eventos en vivo que unen en una misma plataforma los catálogos de la fusión entre WarnerMedia y Discovery.

Con más de 37 mil horas de contenido -que representan el doble de lo disponible hasta el momento-, Max llegó con un despliegue de todo el acervo de las marcas HBO, Warner Bros, el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim. Así, albergará sus productos y franquicias más reconocidas, como Game of Thrones y su precuela House of the Dragon, Harry Potter, The Big Bang Theory, Rick & Morty y los realities Supervivencia al desnudo y otros.