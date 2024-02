Docentes en lucha de Iguazú convocan a una marcha para esta tarde

lunes 26 de febrero de 2024 | 13:38hs.

En Iguazú los docentes acataron en paro de CTERA y se reunieron en asamblea en la Plaza San Martin a las 9 de la mañana. El objetivo fue diagramar la jornada de manifestación prevista para la tarde noche del lunes acompañaron la asamblea empleados de Parques Nacionales en apoyo a la lucha. Habrá marcha pacífica con micrófono abierto para que cada docente exprese su postura ante la situación, la convocatoria está prevista para las 19hs.

Concurrieron a la asamblea cerca de 200 docentes que opinaron respecto a los motivos por los cuales están en estado de alerta, la preocupación sobre la falta de acuerdo acerca del aumento salarial y la falta de pago de haberes. “Yo soy empleada de la provincia por lo pronto la provincia debe abonarme mi sueldo. A mí ni me importa de dónde sale la plata, yo soy empleada de la provincia y ellos deben pagarme. Yo trabajo no me interesa si el dinero viene del municipio, de la provincia o la nación, deben abonar lo acordado” manifestaron en asamblea.

Tras varias posturas los docentes que hasta el momento se denominaban autoconvocados, decidieron identificarse bajo el nombre Docentes en Lucha, sin ningún tipo de banderas políticas. Dejaron en claro que no están en contra del gobierno nacional o del gobierno provincial, simplemente están en disconformidad con la forma en la que se están manejando.

“Convocamos a todos los docentes y a la comunidad escolar a apoyar la lucha esta tarde, vamos a realizar una marcha desde la Plaza San Martin hasta el Hito Tres Fronteras y luego volvemos a la plaza donde habrá micrófono abierto” explico Lucas Forte vocero del grupo.

En asamblea acordaron los pasos a seguir e incluso previendo un posible desacuerdo en las paritarias han puesto sobre la mesa de discusión la posibilidad de pasar a endurecer la protesta, se habló de la posibilidad de manifestarse en el Parque Nacional Iguazú y la posibilidad de una jornada de lucha en la ruta La lucha docente continuara, está prevista una asamblea este martes a las 19hs donde se debatirán los resultados de las paritarias, los docentes aseguran que no está garantizado el inicio de clases.