Docentes de distintos puntos de Misiones, pararon en el primer día del ciclo lectivo

lunes 26 de febrero de 2024 | 10:30hs.

Este lunes inician las clases en gran parte del país, aunque la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció un paro de 24 horas en todo el territorio nacional. En Misiones, los docentes deberán presentarse en las escuelas para dar inicio al ciclo lectivo, mientras que las clases comenzarán el próximo lunes 4 de marzo.

En este marco, en distintos puntos de la tierra colorada docentes adhirieron al paro en el primer día del ciclo lectivo escolar. La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha (Ftel) y otras organizaciones docentes de Misiones resolvieron adherir en protesta por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y recortes en partidas educativas. Además, insisten en el reclamo salarial provincial más allá de que Misiones se hizo cargo del Fonid y anunció un incremento del 22% para este mes.

“Con los sindicatos adheridos a la CGT y el Sidepp requerimos al empleador del CGE una convocatoria urgente a los efectos de resolver un salario acorde al costo de vida y regularizar todas las deudas”, dijo Mariana Lescaffette, delegada del Semab CEA

En Posadas, los docentes se manifiestan desde las 9 en la plaza 9 de Julio. “La convocatoria de docentes adheridos es muy alta, porque además del paro anunciado por Ctera también Ftel convocó a paro en reclamo salarial por paritarias docentes y aún no tenemos fecha para mesa de diálogo y el Gobierno no volvió a convocar”, mencionaron desde el Ftel. Mientras que, en Garupá y Candelaria también los docentes que no adhieren al paro firman asistencia y se van.

En Iguazú, la convocatoria para marchar es a las 19 pero actualmente los adheridos al paro se encuentran en Asamblea. En Montecarlo, los docentes se encuentran en el acceso Sur del pueblo, “son alrededor de 20 docentes del MPL”, indicaron a este medio. Mientras que, desde Eldorado sostuvieron que son alrededor del 90% de los docentes adheridos a la huelga en la zona.

Docentes de Montecarlo se concentraron en el acceso Sur de la ciudad

En Wanda, Puerto Libertad y Puerto Esperanza, detallaron que “están en lucha en reclamo salarial debido que las autoridades nacionales y provinciales se olvidan que los docentes somos trabajadores de la Educación que también necesitan mantener una familia y estamos disconformes en este contexto de crisis económica”. Los docentes se manifiestan en la rotonda de Wanda en una manifestación pacífica sin corte de ruta. La docente Juana Tessari, en diálogo con El Territorio que “buscan que se paguen las deudas atrasadas, la recomposición de la cápita de comedores escolares, y aperturas de paritarias para una recomposición salarial coherente”.

Docentes que no se adhieren al paro firman la asistencia y se retiran

En escuelas de San Javier, Candelaria y San Ignacio la mayoría de los docentes tanto de las escuelas primarias como secundarias han acatado el paro convocado a nivel nacional para este lunes.

En el caso del Bop 5 y Bop 82 de Candelaria los directivos indicaron a El Territorio que los docentes llegan firman y se retiran, permaneciendo en los establecimientos los directivos y algunos preceptores. En las escuelas primarias en tanto la modalidad es similar y se desconoce si habrá alguna movilización en la localidad.

La directora del Bop 82 indicó que en su establecimiento los docentes que no están adheridos al paro firman una planilla y se retira. Claudia Sloboyen además dijo "se avizora un año complejo y difícil para los docentes lamentablemente es lo que se observa, solo basta un dato y es que el jueves nos van a abonar el incentivo que corresponde al mes de noviembre, es una triste realidad la que nos toca vivir hoy a los docentes" dijo la directora.

En cuanto a Santa Ana en las escuelas primarias se están realizando fumigaciones según indicaron docentes a El Territorio y en la escuela de Comercio N°10, la adhesión al paro es total. En la Epet 19 en tanto la directora Gladis Haupt indicó que las actividades se están llevando a cabo de manera normal.

San Javier la mayoría de los docentes trabajando

En la localidad del Alto Uruguay las actividades están llevándose a cabo con muy bajo acatamiento, por lo que se están inscribiendo a los alumnos y realizando las actividades del día de manera normal "había una convocatoria de los docentes autoconvocados en la plaza central pero no apareció nadie" dijo el docente José Rigo.

Por su parte el director de la Epet 13 de Sn Javier Juan Carlos Aguirre dijo "es difícil determinar un porcentaje hasta el momento ya que hoy es día de presentación de personal por lo que ellos se deben presentar en los distintos establecimientos donde prestan servicio que en su mayoría son dos o tres por eso es difícil saber qué porcentaje de acatamiento ya que tienen hasta las 16 horas de hoy para efectivizar su presentación. En nuestro establecimiento hay cuatro ausencias, dos docentes por dengue y dos que adhirieron al paro" dijo Aguirre.

El inicio escolar en Jardín América fue con adhesión al paro

La presentación de los docentes en los establecimientos educativos de Jardín América fue temprano y luego se concentraron en la plaza Colón para debatir la situación actual de los profesionales de la educación.

Una nutrida convocatoria se realizó esta mañana en la plaza Colón, principal paseo público jardinense, en la cual los maestros, profesores y preceptores se concentraron en adhesión al paro en la lucha que llevan adelante. Con pancartas y carteles, llegaron al centro del municipio tras decir presente en las respectivas escuelas.

Mirian Quiroz y Liliana Ziegler, ambas maestras de nivel primario, charlaron con El Territorio y comentaron la situación que atraviesan en la profesión de la educación. “Los docentes se presentaron en las escuelas y firmaron la adhesión al paro, la situación económica no da para más y por eso nos reunimos en la plaza”, expresó Quiroz.

Por otra parte, Ziegler quién se desempeña en la Escuela 801 sostuvo que hubo alta adhesión al paro y llamó a todos los profesionales de la educación par que se unan. “Principalmente pido a las maestras de grado, padecemos el sueldo, las boletas son impagables y lo que se percibe no alcanza”, comentó.

El salario digno es uno de los temas principales por el cual se reunieron en lucha, la pérdida salarial se ve reflejado en el bolsillo de los docentes y los llevan a reclamar. Por tal motivo, el paro va a continuar los próximos días y el inicio educativo aún es incierto.

Con Corresponsalia de Candelaria y Jardín América