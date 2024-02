Un productor pidió arreglo de calles durante la visita de Villarruel y fue detenido

domingo 25 de febrero de 2024 | 22:20hs.

El productor Francisco Arronis fue detenido durante la visita de la vicepresidente Victoria Villarruel a Yapeyú, provincia de Corrientes, por reclamar el mal estado de las rutas correntinas y pedir su reparación. La detención se dio en el marco del acto aniversario del natalicio del General José de San Martín, que se llevó adelante este domingo.

El productor afirmó que integrantes de la fuerza policial revisaron su mochila, donde tenía remeras con la inscripción “sin rutas no hay producción”, lo que motivó la detención. También le retiraron su documento de identidad y lo dejaron custodiado. “La primera semana de marzo vamos a la ruta. Y quiero ver a todos los indecisos, a los que no pudieron ir la primera vez, todos ahí. Con esto nos mojaron la oreja a todos. A mí no me pasó nada, estoy bien, esto va a sumar a nuestro único objetivo que es que nos arreglen las rutas”, expresó el productor.

“Nuestro único objetivo es que nos arreglen las rutas. No tenía que enterarse la vice, y ahora se va a enterar de la peor manera (de la detención). Ya estoy afuera, está todo bien. Me trataron bien en la comisaría, me pusieron tres tipos del Grupo de Operaciones Especiales de dos metros cada uno, y me informaron que estaba demorado”, relató el productor rural en diferentes audios de whatsapp.

En primera persona

El productor contó a El Territorio que llegó muy temprano a Yapeyú, antes de las 9. “La idea era asistir al acto con las remeras del reclamo, nada más”, sostuvo.

“Llego y no había nadie, pregunto a unos policías si había comenzado el acto, y me dijeron que enseguida comenzaba. Ingreso a la comisaría a ocupar el baño, salgo y me quedo a conversar frente a la Municipalidad con dos personas más que estaban ahí, y en eso aparece la camioneta de Gustavo Valdés, él venía manejando, nos sorprendió la verdad. Quedó a siete metros de donde estábamos nosotros. Cuando veo que él se baja yo giro, y me voy hacia el templete. Salgo de su área visual, digamos. Pero se ve que me reconoce”, dijo.

Además, agregó: “Me senté atrás del palco en una sombra, con mi mochila, y aparece un policía y me dice que eran seguridad de la provincia, y me piden para ver lo que tenía en mi mochila, porque era el único que tenía mochila. Me pidieron abrir la mochila, y lo primero que hace es sacar la remera blanca que dice “sin rutas no hay producción”. Me preguntan si venía a protestar, les dije que íbamos a asistir al acto vestidos con la remera. Me dicen que no podía hacer eso, y yo les digo que cada uno se viste como quiere. Me dijeron que iban a informar eso a la seguridad, y a los tres minutos aparecen tres tipos, me piden el documento, para identificarme me dijeron. Me dicen que no estaba permitido ningún tipo de manifestación. Y se van, y aparece el primer hombre que me había revisado la mochila. Me pide, de manera encarecida, que no haga ningún reclamo. Avisé que iba a dejar la mochila en la camioneta, me acompañan, hicimos 10 metros y tenía tres policías atrás. Dejo la mochila, y ellos tenían la orden de no perderme de vista”.

“El encargado de guardia me dice que el jefe de seguridad quería hablar conmigo. Llego a la comisaría y me dicen que no estaba el jefe de seguridad, intento salir caminando rodeado de varios policías, vienen y me dicen ahora no lo estoy pidiendo, lo estoy demorando. Eran tres tipos del Grupo de Operaciones Especiales, mientras caminábamos me chocaban, me rozaban, yo les dije que no se hagan los pesados, que yo no les tenía miedo. Me siguieron, me intimidaron, me patotearon aunque no me tocaron”, expresó el productor.

En tanto, remarcó que se quedaron con el documento ya que la idea era retenerlo hasta el fin del desfile. “Antes que termine el desfile vino la abogada Luz Palma, de Paso de los Libres. Me quisieron sacar el celular, pero me negué, muerto me iban a sacar el celular. Primero me comuniqué con el abogado Pablo Ordenavía, y después con la dra Palma, quien se comunicó con el ministro de Seguridad. Fue una locura, parece que yo fuera un espía”, aseguró Arronis.

Posteriormente, lo liberaron a eso de las 12.15, tras estar unas dos horas encerrado. “No me trataron mal, pedí agua, me dieron, me acompañaban de a tres al baño. Pero fue una situación tremenda, salí de ahí y dije: esto no va a quedar así. El acto y el desfile lo vi, y saqué algunas fotos, desde la ventanita de la celda. Y el Gobernador arrancó su discurso diciendo ‘bienvenida vicepresidenta a la tierra de la libertad’. Lo importante para nosotros es que nos arreglen las rutas. Que el Gobierno de la Provincia nos den las condiciones mínimas a los productores que nos permitan seguir trabajando”, dijo. Y añadió: “La primera semana de marzo vamos a la ruta, determinaremos la fecha con la mesa chica, en el cruce de ruta 40 y ruta 14. Pero eso ya está confirmado”.