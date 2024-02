El herrero artístico que da sostén al carnaval de la región

domingo 25 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Decir Héctor de Jesús en Santo Tomé y en gran parte de la región es palabra mayor en materia de carnaval. Figuras, casquetes, caderines, espaldares, son confeccionados por él hace más de una década.

Prácticamente todo el año Héctor está abocado al carnaval con los pedidos de las distintas comparsas. Y su rol en esta popular fiesta es fundamental ya que modela el metal para dar forma a los más llamativos trajes.

“El tema del carnaval comienza en mí desde muy chiquito, por herencia de familia. Luego tuve una pausa importante por temas laborales, y en el 2008, ya radicado en Santo Tomé, vendiendo en la plaza San Martín mis artesanías, fueron los señores Oscar Galván y Nanico Montiel los que me descubrieron, los que se acercaron a mi puesto de venta y me preguntaron si me animaba a doblar un alambre, atar y armar una figura para un casquete”, rememoró.

La atención al detalle, un sello del trabajo de Héctor.

A partir de ese hecho, “resurgió la artesanía que llevo en el alma, y empecé a fabricar trajes para la comparsa Ipanema, ese 2008 con la modalidad de atado con alambre fino y encintado”, detalló el artesano carnavalero.

Con el pasar del tiempo, sus hijos también comenzaron a trabajar con él en su taller, aprendiendo a hacer artesanías, arte en alambre y todo cuanto su imaginación les permitiera. La empresa familiar empezaba a consolidarse.

Arte e innovación

Para el carnaval santotomeño de 2009 la idea del artista era innovar pero debería esperar un poco más para que su propuesta tenga eco. “Propuse innovar el carnaval de Santo Tomé presentándole a una comparsa el sistema de soldadura autógena, que es con bronce y oxígeno. No tuve la respuesta que esperaba. Y como nadie es profeta en su tierra, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Alvear, de la mano de Rubén Molina, para la comparsa Pilmaikén en el armado del 100% de los trajes del carnaval, ya con la soldadura autógena”.

Esa primera experiencia fue más que positiva. “Para el carnaval 2011, ya en Santo Tomé, el primero que se me acerca es el doctor Fajardo, el tema que presentaba la comparsa era El lago de los cisnes, y ahí sí implementé todo lo que es soldadura autógena. Puedo decir que innové el carnaval de Santo Tomé con el armado de trajes en herrería”, dijo orgulloso.

Años de dedicación dan sus frutos.

Recordó que en esa época ya se dejaba de usar el alambre y la cinta para la confección. “Desde ahí sí, ya fui pisando más fuerte, y cada año más gente me buscaba para el armado de trajes. Llegué a trabajar para La Cruz, Yapeyú, Alvear, Apóstoles, Concepción de la Sierra, Corrientes capital, ahí estuve en Kamandukaia”, puntualizó sobre el camino recorrido aportando a la fiesta que convoca multitudes en la región.

Capacitarse y superarse

Héctor destacó que siempre busca capacitarse, superarse y adquirir equipos nuevos, lo que requiere inversión constante.

“Hace más de una década que estoy en el carnaval de Santo Tomé y siempre intento ir superándome, con equipos nuevos, con cursos de capacitación en distintos lugares como Mercedes, Monte Caseros, Corrientes, para obviamente adquirir más experiencia y tener un mejor saber, usar mejor el peso”, indicó acerca de su destreza para la confección de elaboradas estructuras que también permitan la movilidad y lucimiento de los bailarines.

En relación a la cantidad de trajes que hace por carnaval, “podemos hablar de alrededor de 200”. Este año sus artísticas armazones se vieron por completo en la comparsa Marabú.

Entre sus logros en el carnaval enumeró: “Trabajé en Marabú y Marabucitos, y confeccioné las principales figuras del carnaval de Santo Tomé, de todas las comparsas, también de una comparsa de Apóstoles, en Concepción de la Sierra también tuve la posibilidad de hacer varios trajes”, expresó.

Además del carnaval, Héctor y sus hijos trabajan en cada celebración religiosa de la región, Gauchito Gil, Santa Ana, Loreto, Itatí, entre otras. A cada una de esas festividades el artista lleva sus artesanías: rosarios, pulseras, anillos, candelabros y recuerdos.

“Mi marca se va expandiendo cada vez más para la zona de Misiones también”, concluyó.