Carlos Alcaraz confirmó el grado de su impactante lesión en el tobillo y cuándo volvería a jugar al tenis

jueves 22 de febrero de 2024 | 15:41hs.

Carlos Alcaraz había jugado apenas dos puntos del partido ante el brasileño Thiago Monteiro por la primera ronda del ATP 500 de Río cuando, al intentar deslizarse sobre el polvo de ladrillo, se dobló el tobillo derecho.

La postal del murciano sentado en la cancha, tomándose la cabeza y con el dolor reflejado en el rostro generó preocupación, sobre todo porque en el game siguiente, con el pie muy inflamado, terminó retirándose.

Este miércoles, el número dos del mundo confirmó la gravedad de su lesión y despejó dudas sobre qué ocurrirá con el Netflix Slam, la exhibición que tenía que jugar el 3 de marzo con Rafael Nadal en Las Vegas.

"Acabo de realizarme una resonancia magnética en el tobillo, después de la lesión de ayer. El diagnóstico es un esguince lateral grado II, que me mantendrá unos días parado", contó en sus redes sociales. Y cerró: "¡Nos vemos en Las Vegas e Indian Wells!".

El español, entonces, tendrá once días para recuperarse y llegar sin problemas físicos al partido con Rafa, que se disputará en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort y Casino de la "Ciudad del Pecado" y que será el primer evento deportivo que se transmitirá en vivo por la plataforma de streaming estadounidense.

Carlitos también ratificó su presencia en el Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esa categoría de la temporada, que se jugará del 6 al 17 de marzo. Y luego viajaría a Miami, la siguiente cita de ese nivel, del 20 a 31 de marzo. Así no deberá modificar su calendario por la lesión.

En el desierto californiano, Alcaraz buscará defender el título que conquistó el año pasado, al vencer en la final al ruso Daniil Medvedev, y dar vuelta un arranque de temporada que no fue el esperado.

Es que tras caer en los cuartos de final del Australian Open ante el alemán Alexander Zverev; el murciano encaró ilusionado la gira sudamericana de polvo de ladrillo, en la que en 2023 fue campeón en Buenos Aires y finalista en Río (con triunfo y derrota ante Cameron Norrie, respectivamente). Pero no pudo repetir esas grandes actuaciones.

Se despidió del Argentina Open en semis, tras caer ante el chileno Nicolás Jarry y con la sensación de que estar jugando buen tenis, pero "muy lejos de mi nivel real". Y en el certamen carioca, apenas duró dos games.

Con el marcador 15-15, Alcaraz intentó deslizarse para ir a buscar un drive cruzado de Monteiro, pero se le trabó la pierna derecha y se torció el tobillo derecho. Recibió atención de uno de los médicos del torneo, quien le estribó fuertemente la zona afectada, e intentó continuar jugando.

Consiguió un quiebre en ese primer juego para adelantarse 1-0, pero se notaba que intentaba terminar los puntos en dos o tres golpes. No estaba en condiciones de hacer grandes desplazamientos. Y después de el brasileño recuperara el quiebre para el 1-1, Carlitos dijo basta.

"Mi primera impresión fue que era muy malo. Sentía mucho dolor cuando me caí. Pensé que iba a ser difícil seguir jugando si no bajaba el dolor. Continué a ver cómo me sentía, pero no mejoró, no me podía mover bien y me di cuenta que iba a ser imposible seguir en el partido sin dolor. Y que podía agravar la lesión. El fisio me dijo que no parecía algo muy serio, pero nunca se sabe", había contado después del partido.

Esas palabras y la imagen de su tobillo muy inflamado hicieron pensar que la lesión era muy grave y que difícilmente llegaría a jugar la exhibición ante Nadal. Pero parece que la poco más de una semana que falta para esa cita le alcanzará para recuperarse. Y tanto Netflix como sus fanáticos respiran tranquilos.