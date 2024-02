La receta de los mejores precios llega vía redes

miércoles 21 de febrero de 2024 | 6:07hs.

Por Nazarena Torres y Tatiana Tangredi

Los precios de alimentos y otros productos del día a día siguen en disparada, la inflación de enero cerró en 20,6% y los consumidores buscan alternativas para llegar a fin de mes. Las compras conjuntas entre vecinos en los mayoristas es una de las formas de consumo que se potenció durante el último tiempo.

Sin embargo, la disparidad de valores en un mismo producto -e incluso de una misma marca – hace que los consumidores deban salir a recorrer y averiguar en distintos comercios para conseguir a mejor precio. Para evitar este paseo comparativo, y haciendo uso de las tecnologías al alcance de la mano, se comenzaron a popularizar los grupos de Whatsapp y Facebook, en los que cada colaborador envía fotos de productos en distintos mercados para cotejar los valores y encontrar las mejores ofertas.

Tanto en la ciudad de Posadas como en otros municipios de la provincia, esta metodología solidaria de información surtió efectos y ya son cada vez más las familias que se abastecen tomando como base lo que se comparte en los grupos, comprando en distintos negocios y logrando ahorrar algunos pesos.

Luis Di Falco, abogado y referente del sector de tránsito en Misiones, es uno de los vecinos posadeños que tomó la posta y decidió crear grupos de ayuda con precios de distintos productos: de supermercados, útiles escolares, uniformes, entre otros. En comunicación con El Territorio contó que la mayoría de los grupos que administra, o bien que integra, llegan a tener más de mil usuarios activos.

En los grupos se comparten precios y lugares donde es más barato comprar.

“Yo escucho mucho a la gente y con los tiempos difíciles que venimos teniendo la plata no alcanza. Entonces surgió la idea de hacer los grupos de ofertas, para conseguir los mejores precios de Posadas, por ejemplo. Después terminé haciendo uno en Garupá, aunque yo no vivo en Garupá pero igual hice uno de allá que también administro. Y asimismo, hay uno en Candelaria que administro yo aunque no vivo ahí, para colaborar con los vecinos de allí. La administración quiere decir controlar que los integrantes publiquen lo que se puso como regla, que en este caso son los precios, por ejemplo. Y al que se porta mal se lo echa directamente”, explicó.

Al tiempo que afirmó: “Alguien dice ¿dónde está la leche más barata en cajita hoy? Y hoy por ejemplo, estaban poniendo que la más barata que había estaba en el mini hiper que está por la avenida Uruguay. Otro día ponen ¿cuánto está la caja de pollo de 15 kilos más barata? Y te ponen está más barato en tal parte. Yo me levanto temprano y agarro los links de los mayoristas, saco los flyers que tienen ellos. Hago captura de pantalla y les mando a los grupos para que vean dónde está más barato o las ofertas en diferentes productos, como carne, arroz”.

Para Di Falco, estos grupos denotan la necesidad de la gente de ahorrar en lo que pueda. Y en ese sentido, afirmó sentir dolor por aquellos grupos virtuales en los que ya no se habla de precios, sino de trueque.

“A mí el que más me duele de todos los grupos que tengo, que se creó como una necesidad, es el grupo de permuta, de trueque. Vos mirás el grupo de trueque y, por ejemplo, hay una chica que te dice, ‘cambio un pantalón, un zapato, por dos kilos de arroz, un kilo de leche’ y eso te parte”, sostuvo.

Y remarcó: “Son tiempos muy complicados en lo económico. La gente no tiene plata. Y bueno, esta es una manera de acercarse, de ayudar. Yo lo veo así, no lo veo como otra cosa”.

Toda la provincia

Posadas no es la única ciudad en la que los vecinos se organizan para abaratar costos y lograr sacar provecho de las redes sociales. Lo mismo se replica en otras localidades, como Oberá, donde el grupo de Whatsapp “Precios Oberá” es una importante fuente de información a la hora de hacer las compras. Allí, además de comparación de productos, también se consulta sobre servicios de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), por ejemplo.

Algo similar tiene lugar también en la localidad de Jardín América. Allí se creó un grupo de Whatsapp de similares características, que cuenta con más de 400 integrantes. La regla de ese lugar de encuentro virtual es que es no se puede ofrecer o hacer compra o venta directa de los productos, sino que es exclusivo para comparar precios. Entre las consultas, se destacan los valores al por mayor o pack de distintos productos como leche, azúcar, harina, entre otros alimenticios.

Además, sirve como sitio de consulta de otras inquietudes para los jardinenses, pues se dan a conocer precios y horarios de pasajes, ya sea en transporte urbano, interurbano, media distancia y nacional, con el fin de determinar cuál es la empresa de ómnibus que tiene el pasaje más económico hacia el destino que se desea viajar. Asimismo dicho medio tiene espacio para la cuestión de la salud, pues una de las preguntas recurrentes tiene que ver con el costo de consultas en sanatorios privados con especialistas y la variedad de opciones que hay. También se informa si hay profesionales del área en municipios cercanos y si algún profesional atiende en el nosocomio público de la ciudad.

En Montecarlo, también hay un grupo similar. Lorena Macchia tomó la sugerencia de una vecina y creó el espacio de interacción donde se dan a conocer precios.

De acuerdo a lo que indicó, “la finalidad del grupo es sólo compartir precios,no comercializar. Costó un poco que se entienda, pero ahora se comparten los valores del gas, muslos, cosas de con construcción, de primera necesidad”.

Organizados

Otro tipo de organización tiene que ver con los conjuntos de vecinos y familias que deciden unirse y realizar compras al por mayor de manera conjunta para que resulte más barato.

Cristina, vecina del barrio Itaembé Guazú de Posadas, afirmó que “como familia, en estos meses tuvimos que ajustar en algunas cosas, por ejemplo, pasé de ir a trabajar todos los días en mi auto, a compartir el vehículo con una compañera de trabajo que vive cerca de casa.

Por otro lado, como en los viejos tiempos pasamos a comprar en mayoristas, buscando los mejores precios entre las empresas que están ubicadas en Posadas, e inclusive estoy en algunos grupos de Whatsapp, en donde los integrantes nos vamos pasando los datos de en qué lugares hay ofertas tanto de alimentos como útiles”.





