En el ocaso, lost tornado

lunes 19 de febrero de 2024 | 18:21hs.

Sunset le dicen al evento cuando es al atardecer. horario en que el cielo va mutando del pálido azul, con tonos grises, al rojo. retrocede el sol, cae la gente al pontón. De a poco. Mosquitos aún no dijeron presente pero por si acaso acá hay repelente, la formula para esquivar al danger del dengue.

La noche le ganó al día. Las luces de colores iluminan los instrumentos que se dicen unos a otros la lista de temas. Runaway abre el fuego y la incorporación del teclado a la banda queda justificado cuando ois el sonido que aporta. Jambalaya para el aplauso de la dama y la ovacion del caballero. Lost Tornado suena prolijo potente sincronizado. Se nota el oficio el entrenamiento y el tiempo de ensayo. Cuatro jinetes surfeando durante el crepusculo en las olas de la música sin tiempo. Clásicos que impregnan la memoria y hacen mover cuerpos. Pies inquietos que no pueden contenerse. Emociones que la música despierta, asociaciones. Para los más jóvenes es el recuerdo de alguna película de tarantino, o de alguna serie tipo breaking bad, quizás la añoranza de los discos de papá y mamá o porque no, de esos abuelos rockeros que allá por los 50 60 rockeaban ya. La música es eso, encuentro de almas donde el tiempo no existe y el presente es total.

Más acá en el tiempo Boom boom Kid se hace presente con si pudiera. En las mesas el público hace alarde de sus musculosas y gorras tipo truck, camisas de un look de aquellos años. La musica es así, por un rato la melodía desencadenada te saca de la confluencia entre el Paraná y el Martires y te lleva pasear por un universo de significaciones mientras Lost Tornado le pone onda a esta barra con mesas al borde del río en Villa Ccabello donde de un lado descansan las lanchas en su guarderia y del otro los pileteros de la del CAPRI balconean mirando-oyendo la banda surfear.