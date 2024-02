“JxC, como se conoció, ya no existe más”, admitió Ritondo

domingo 18 de febrero de 2024 | 6:02hs.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, confirmó la conducta que ya se expresaba en el Congreso pero que aún puede tener provocar fragmentaciones en distintas bancadas de las dos cámaras: la ruptura de Juntos por el Cambio. “Juntos por el Cambio, como se conoció, no existe más. Podemos tener una buena relación en el Congreso. De hecho, no somos un interbloque con el radicalismo y la Coalición Cívica. Podemos tener estrategias en común y compartirlas, pero hoy nos identificamos de distinta forma”, sentenció el referente legislativo del PRO. Asimismo, ratificó que la alianza entre su partido y La Libertad Avanza “está saliendo de hecho”, pero que intentarán ampliar esa “voluntad política”: “Hay que trabajar para incorporar más voces y volumen político que haga que las leyes que necesita el gobierno salgan”. Entrevistado en radio Rivadavia remarcó las coincidencias ideológicas con el oficialismo, considerando que “si hubiéramos sido gobierno propondríamos el 90% de las cosas que están en el DNU y la Ley Ómnibus”. “Estuvieron en nuestras propuestas de campaña cuando Patricia Bullrich era candidata a presidenta. Votar lo que nosotros mismos propusimos no era algo difícil”, concluyó.

También ayer el presidente del bloque de diputados de la Libertad Avanza, Oscar Zago, se mostró partidario de un acuerdo con el PRO, ya que con esa fuerza política “viene trabajando en conjunto hace más de 80 días”, pero señaló que el armado de un interbloque se tendrá que ir “madurando” entre los dirigentes de ambos espacios políticos del Congreso Nacional.