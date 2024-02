Shakira anunció su nuevo disco

domingo 18 de febrero de 2024 | 6:00hs.

El 22 de marzo llegará a las plataformas y bateas el duodécimo álbum de estudio de Shakira.

La imbatible artista colombiana de 47 años realizó el anuncio de este nuevo lanzamiento en sus redes sociales, en un posteo donde adelantó que tendrá el título “Las mujeres ya no lloran” y mostró la portada, donde se la observa en primer plano y en su rostro hay unas lágrimas de brillantes.

“‘Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry)’, mi nuevo álbum, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, escribió y agregó: “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Shakira se ha asociado con Spotify, para dar a los fans una experiencia musical especial, que incluye una función de presave, que posibilita acceder a un enlace que notifica el estreno.