Actores, músicos y personalidades salieron respaldar a Lali Espósito tras las críticas de Javier Milei

En su cuenta de Instagram, Katja Alemann compartió una foto de ella misma en los años ochenta e indicó: “Voy a aprovechar esta foto que me compartieron, sin foto mía en esta red pasan de largo, del lanzamiento de la novena edición de mi libro Erótica Mente, estando en la cumbre de la fama, para decir queme parece muy peligroso y totalmente fuera de lugar que un Presidente insulte y difame a una artista, muy querida por su público, le cambie el nombre denigrándola, azuce al odio. Ya tenemos experiencia de los extremos violentos a los que pueden llegar los ignorantes adiestrados, que casi logran matar a la expresidenta, justamente por la propaganda de odio que instalaron los Medios durante años”.

“Me da vergüenza tener un presidente así. Creo que no hay que dejarlo pasar y merece una puesta de límites de la Justicia, que parece hacerse la tonta, como el Papa, que pone la otra mejilla. No está bien que legitimemos estas conductas como sociedad. El silencio nos hace cómplices. No alcanza con las disculpas. Tiene que haber consecuencias. Qué le pongan un bozal verbal. No puede gobernar a los insultos. Esta persona no está preparada para el cargo que ocupa”, continuó.

Y finalizó: “Yo, en el lugar de la artista, le hago juicio por difamación, mal uso de mi nombre y honor, maltrato y daño a la privacidad. Cuánto gano no le compete a nadie. Menos si es un dato traído de los pelos, que no sabemos si es verdad. Un Presidente no puede decir estas cosas, porque representa el Estado y como tal, al pueblo argentino. Es absolutamente inadmisible. Espero se genere el suficiente revuelo como para que la Justicia actúe, de una vez y para todos los casos, ya que el insulto y el odio parece ser una modalidad reiterada para atacar a sus adversarios políticos”.

Celeste Cid subió a sus historias de Instargam una fotografía junto a Espsósito y la definió como: “Generrosa, valiente y siempre conectada”.