Cáritas le pide al gobierno recapacitar por comedores

miércoles 14 de febrero de 2024 | 6:02hs.

El presidente de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, afirmó ayer que el gobierno “tiene que recapacitar” y que “el diálogo debe ser el camino” en el marco de una crisis por la falta de alimentos en comedores.

En declaraciones radiales, monseñor Tissera apuntó contra el gobierno nacional por su política de ajuste y la falta de respuesta frente a la problemática alimentaria: “El gobierno tiene que recapacitar. Primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo, lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos”.

Tissera remarcó la ignorancia a los comedores desde el Poder Ejecutivo debido al cambio del sistema en la asignación de fondos. “No es justo que se estén haciendo convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores y que se le quite la comida a la gente. Esto está más allá de un movimiento político”, señaló. El obispo de Quilmes acotó que “no le pareció justo” la decisión tomada, que porque “haya sospechas de la dirección de algunos montos, se le quite la comida a la gente que está más allá de un movimiento, sea del grupo político que sea”.





