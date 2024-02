“Tenemos que dejar de darnos malos consejos sobre el amor”

domingo 11 de febrero de 2024 | 6:00hs.

Casi en el cierre de la semana dedicada al amor, el sábado 17 a las 21 en Universal Club se presentará Sin Valentín, una obra de stand up de Mariana Ladaga.

Es la cuarta edición de este espectáculo que siempre está de estreno y que conjuga teatro, stand up, conocimiento zodiacal, interacción con el público y mucho humor y reflexión.

El tema, inagotable fuente: amores y desamores de ayer, hoy y mañana.

“Las mujeres tenemos que dejar de darnos entre nosotras malos consejos sobre el amor”, expresó Mariana, standapera y astróloga, para pasar a desmenuzar el nudo de la cuestión de amor que viene investigando hace tiempo tanto desde sus experiencias personales como de testimonios de otras personas y también con la ayuda astral.

Amor como búsqueda, amor como elección o como mandato, amor en tiempos de redes, amor que puede salir bien o mal -describió Mariana- son la base de sus monólogos que en cada show cambian algo ya que se nutren de testimonios y de su mirada de la realidad.

“El show siempre cambia, no es que lo ves una vez y ya lo conocés, porque se suman nuevos invitados, hay un espacio en que el público tiene la palabra y competimos con anécdotas que son verdaderas historias de vida y sufrimiento (risas) y también hay sorteos y premios, mucho humor pero también reflexión”, indicó.

Y retomando su pensamiento sobre el sabotaje que a veces se hace así mismo el género femenino, argumentó: “En mis shows hay toda clase de público, hay solteras y solteros, divorciados, parejas, a veces me dicen que hablo mal de los hombres pero no es así, yo cuento mi experiencia, lo que yo viví y, también planteo que hay cosas, frases, costumbres que las mujeres tenemos que dejar de transmitirnos entre nosotras”.

Discursos históricamente abrazados sobre el “deber ser” de las mujeres como “si tenes muchas parejas sos una p…” o “hacete de la difícil” o “cambiá porque así nadie te va a querer”, enumeró la artista “reproducen mandatos y una manera de ver muy machista y si esto nos aconsejamos entre amigas, entre hermanas, la verdad que yo digo que dejemos de darnos esos malos consejos, porque no hay recetas ni pociones mágicas en el amor, esto también es lo lindo del amor, que se puede dar o puede no darse y no es un fracaso para nadie, lo importante es que podamos ser nosotros mismos y no tener que cambiar para ser aceptados”.

La obra

Sin Valentín tiene tres actos y el primero tiene mucho humor, el número intermedio abre el micrófono al público para que cuenten proezas y desventuras de amor y sexo y también el tarotista Fabián Brujo Escarlata compartirá sus mejores consejos para el corazón.

El acto de cierre es más reflexivo aunque sin solemnidad Mariana hila junto con el auditorio acerca de la importancia de la responsabilidad afectiva, las diversas formas de amar y los desafíos que eso trae, y otros tópicos sobre el amor y las relaciones. “Hay muchas cosas que rodean al amor y por eso abordarlas desde el humor me parece copado, porque la verdad es que todos somos más o menos analfabetos afectivos y en un tiempo donde todo pasa por las redes sociales, por las modas que están hasta en la manera de relacionarnos, donde muchos y muchas hacen ghosting porque no hay compromiso, desconflictuar todo esto para reírnos y para saber que no estamos solos sino que a alguien también le pasó esta bueno me parece”, invitó.

Para reservar entradas, escribir al 376 4-231632.