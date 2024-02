Milei confirmó que trabaja con Macri en reafirmar su alianza con el PRO

sábado 10 de febrero de 2024 | 18:47hs.

Tras el fracaso de la ley ómnibus, Javier Milei calificó de "traidores" a quienes votaron en contra cuando habían dicho que apoyarían el proyecto. En ese contexto, el presidente de la Nación se refirió a la posibilidad de profundizar la alianza con el PRO.

El presidente de la Nación habló sobre la posibilidad de profundizar su acercamiento con el PRO. Afirmó que tiene un "diálogo fluido" con el ex mandatario Mauricio Macri.En diálogo con Radio Mitre, el mandatario sostuvo: "Siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Si no la ven, no la ven", confirmando que analizará un acuerdo con el PRO. Además, afirmó que tiene un "diálogo fluido" con el ex presidente Mauricio Macri.

Milei confirmó que tiene un diálogo fluido con Macri

Tal y como sostuvo en las declaraciones radiales, el presidente se refirió a las especulaciones que surgieron en los últimos días sobre un acuerdo político con el partido amarillo. En ese sentido, sostuvo que es algo que "naturalmente fluye hacia ello, además de que nos llevamos muy bien".

Milei también hizo hincapié en que el "explorar el acuerdo con el PRO" se dio de "modo espontáneo y natural" luego de las elecciones del 22 de octubre y se convalidó con lo que sucedió en los últimos días en la Cámara de Diputados en relación a la ley ómnibus.

Además, aclaró que los diálogos que mantiene con Mauricio Macri no tienen injerencia en el Gobierno y que "son todas especulaciones desde los medios".

Qué dijo Javier Milei sobre el fracaso de la ley ómnibus

En las mismas declaraciones, el presidente de la Nación habló sobre la caída de la ley ómnibus y afirmó que fue una decisión suya. Además, volvió a hablar de "traición" y apuntó contra los diputados expresando que "han engañado al electorado diciendo que venían por el cambio" cuando en realidad demostraron que estaban "dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta".

Además, el mandatario sostuvo que lo que pasó en la Cámara Baja es "muy interesante" porque mostró quiénes son los que verdaderamente están del lado del cambio y dejó en evidencia quiénes son los "estafadores que engañan a la gente". "Los dejé en evidencia, quiénes son la casta, los corruptos, la mugre de la política, quiénes arruinan a los argentinos", expresó.