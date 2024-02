Biblioteca Popular Posadas: alivio por la caída de la Ley Ómnibus e invitación a la población a asociarse

miércoles 07 de febrero de 2024 | 12:19hs.

La Biblioteca Popular Posadas que el 2023 cerró con más de 600 socios, reabrió sus puertas el pasado lunes 5 de febrero, invita a la población a sumarse a sus actividades y a asociarse a la institución. Por otra parte, desde la dirección de la institución se mostraron tranquilos por la caída de la Ley Ómnibus.

Silvia Carvallo, presidente de la comisión de la Biblioteca Popular Posadas, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, conto cómo trabajará la institución en este 2024 y se mostró algo aliviada por la caída de la Ley Ómnibus.

En esa línea, Carvallo manifestó que la cuota anual para hacerse socio en este 2024 será de 30 litros de nafta o 25 mil pesos los cuales se pueden pagar en dos cuotas. Cabe recordar que la cuota en 2023 fue de seis mil pesos.

“Con la inflación el monto del año pasado quedó totalmente atrasado, es por ello que por sugerencia de socios en una reunión, decidimos poner un monto ajustable según los litros de nafta. Serán 30 litros de nafta, lo que en principio equivale a 25 mil pesos. Este montó no se moverá hasta abril, allí seguramente habrá un ajuste”, manifestó la mujer.

Entendiendo la situación económica actual, desde la biblioteca informaron que el pago se puede realizar en dos cuotas ente febrero y marzo “una cuota de 15 y otra de 10, o viceversa”, o bien realizando pagos semestrales, la cual en la segunda cuota habrá un ajuste en el costo.

“Cuanto antes paguen obviamente será menos el costo, sabemos la situación que estamos atravesando hoy, nosotros no podemos pedir a nuestros socios que hagan un esfuerzo económico que a lo mejor algunos no están en condiciones de hacerlo, es por ello que entendiendo en caso de cada socio habrá facilidades de pago, si un socio no puede pagar el total lo pagará en dos veces”, expresó Carballo y agregó “Tenemos varios tipos de contribuyentes, el socio adulto, el socio menor y el socio estudiante, a nadie lo queremos dejar afuera. También dio a conocer que están estudiando la posibilidad de incorporar al “socio jubilado”.

Tranquilidad al caerse la Ley Ómnibus

“La verdad es que sombra los caminos que van siguiendo estos avatares políticos que sorprenden hasta los propios actores interesados, porque realmente todo lo que la ley significaba negativo para nosotros y que sigue significando, realmente nos da un alivio saber que se va a tratar de nuevo y se va a revisar todo”, manifestó Carvallo. Cabe señalar que dentro de la Ley Ómnibus se habla de desfinanciamiento para gran parte de la cultura.

“Si se aprueba la ley, las bibliotecas serán prácticamente desfinanciada, tampoco es mucho lo que financia la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), porque hay muchas bibliotecas populares en todo el país, pero de cualquier manera esa ayuda es mucho, por eso este avance hacia la desfinanciación es muy preocupante, pero los cambios que se están presentando ahora para nosotros son favorables”, Cerró.