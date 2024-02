Resaltan la importancia del acompañamiento psicológico en casos de trastornos alimentarios

miércoles 07 de febrero de 2024 | 6:04hs.

La salud mental, las emociones y los pensamientos se encuentran intrínsecamente vinculados al espacio ambiental, el contexto y también la alimentación. En este sentido, especialistas en salud mental aseguran que el acompañamiento psicológico es clave en las personas que atraviesan un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

En diálogo con El Territorio, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Nicolás Aranda, señaló que los TCA no pertenecen a los principales motivos de consulta, pero están presentes sobre todo en chicas adolescentes. “Es un tema que por ahí no tiene una gran prevalencia, pero siempre cuando aparecen no son para tomar a la ligera, sino que deben tomarse los recaudos pertinentes para poder acompañar y garantizar el tratamiento a esas personas”.

A su vez, explicó que actualmente pese a que en las redes sociales circula más información -o desinformación- sobre autocuidado, alimentación saludable y la importancia de la salud mental, existen otros factores vinculares y familiares que pueden desencadenar este tipo de trastornos. “Quien presenta un trastorno de la conducta alimentaria en general lo que presenta es una imagen distorsionada de su cuerpo, en donde se juegan otro tipo de cuestiones y muchas veces va asociado a otro diagnóstico de salud mental”.

En esta línea, el profesional indicó que la mayoría de consultas -en general- son realizadas por mujeres, aunque no se descarta que sea un motivo de consultas en hombres. Mayormente los síntomas o signos comienzan desde los 15 y predomina en pacientes adolescentes y jóvenes.

“La mayor prevalencia del diagnóstico es en mujeres. Creo que tiene que ver con componentes sociales en donde hay otra exigencia en lo que refiere al cuerpo de la mujer, en cómo debe ser, en qué características debe tener para ser deseable en términos sociales y en la posibilidad de tener aceptación social”, resaltó el director de Salud Mental.

Edades

Y agregó que cuando se habla de estos trastornos entran otro tipo de cuestiones en juego no solo sociales sino también vinculares y familiares que se consolidan y aparecen a partir de la adolescencia.

“Hemos tenido algunos casos también de chicas de 14 años pero esto se extiende muchas veces hasta los 20 o 25 años y hay algunos otros casos que van asociados a otro tipo de trastornos que se prolongan en el tiempo. Pueden haber personas de mayor edad, pero a veces están más asociados a otro tipo de trastornos como el de personalidad, entre otros”.

Si bien, los estándares pueden promover algún tipo de TCA, según mencionó el director no es algo que se pueda caratular con una causa social sino que está muy asociado a ciertos factores que predisponen a la imagen y percepción del cuerpo.

En cuanto a las dietas de moda o hábito que circulan en la red, aconsejó que ante todo se consulte a un profesional de la nutrición que son los especialistas en el área.

“El proceso que surge con el feminismo pero de cuestionar ciertos estándares respecto a los cuerpos y como se habla de los cuerpos de las personas, es algo que favoreció para evolucionar -a nivel legislativo con la ley de talles- y permitió la apertura hacia la diferencia. Creo que eso es clave, trabajar con el poder convivir con la diferencia a nivel de los cuerpos y de la imagen”, apuntó Aranda en cuanto a los avances que hubo a través de la manifestación social.

Asimismo, destacó que hay muchos debates que merecen ser dados y no es un campo cerrado, ya que hay disputas de quienes plantean el movimiento de ‘Body positive’ o la militancia de la diversidad de los cuerpos para romper con los estándares de belleza impuestos socialmente.

“Estamos en una época muy polarizada y las redes sociales contribuyen a la polarización. Esto no permite que nos escuchemos y podamos establecer consensos y construir un nuevo concepto de lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo”.

Las guías de práctica clínica establecen que la mejor estrategia de intervención para el tratamiento de los TCA es el abordaje multidisciplinario.

“El tratamiento de los TCA es largo y complejo, pero debemos recordar que la recuperación es posible y la mayoría lo superan. No hay un tratamiento único y estándar, sino que se adapta a las características de cada persona. El objetivo del tratamiento exige que se lleve a cabo desde un equipo multidisciplinario, formado por diferentes especialistas: médicos, psicólogos, enfermeros y educadores, para poder proporcionar a la persona un tratamiento integral que aborde todas las causas y consecuencias de la enfermedad”, agregó.

Por su parte, indicó la importancia de estar atento ante cualquier signo de alarma que presente alguien cercano, un amigo o familiar y poder habilitar la palabra sobre qué está sucediendo.

“Si vemos que alguien está teniendo cambio de peso o algo que podamos llegar a sospechar que sea un trastorno debemos mostrar que uno no es indiferente a lo que sucede y que por ende, debería ser abordado profesionalmente. Es decir, debemos orientar siempre a la consulta profesional”, cerró el director de Salud Mental.





“La mayoría siempre quiere bajar de peso y ahí se evidencia la presión social”