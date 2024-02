Derrota del gobierno: ley ómnibus a comisión por rechazo a puntos clave

miércoles 07 de febrero de 2024 | 6:07hs.

El gobierno de Javier Milei tuvo un duro revés en el Congreso al tener que levantar la sesión en la que se discutía artículo por artículo la ley ómnibus, luego de que fueran rechazados puntos clave de la legislación. Así, el mega proyecto del Poder Ejecutivo volverá a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a su instancia previa.

Previo al levantamiento de la sesión, el oficialismo votó convocar a un cuarto intermedio a pedido del diputado Miguel Pichetto, ante las dificultades para aprobar aspectos centrales del proyecto.

Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Oscar Zago junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Allí, el oficialismo y los bloques opositores “dialoguistas” discutieron sobre el devenir de la sesión y finalmente decidieron ponerle fin y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones.

En el caso de los legisladores misioneros, tanto oficialistas como opositores votaron a favor de la emergencia solicitada por el Ejecutivo, en lo económico, financiero, de seguridad, tarifario, energético y administrativo. Hicieron lo mismo con el artículo 3 de la ley que habla de la delegación de facultades legislativas a Milei.

Los renovadores Daniel “Colo” Vancsik, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Carlos Fernández fueron parte de los nueve votos a favor de Innovación Federal.

Los diputados Martín Arjol, de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones; Florencia Klipauka, de Hacemos Coalición Federal; y Emanuel Bianchetti, del PRO Misiones, todos de la oposición, también votaron afirmativamente.

Sin embargo, la oposición, entre la que se cuenta al bloque de Innovación Federal, logró introducir cambios en el articulado de la ley, retirando el inciso “h”, que le hubiera permitido al gobierno eliminar los fondos fiduciarios de las provincias; y los incisos “i” y “j”.

Los incisos que fueron rechazados, tuvieron votos negativos de los legisladores misioneros opositores.

Qué ocurrirá con la ley

De acuerdo a los considerandos de la Cámara de Diputados, cuando un proyecto vuelve a comisión debe ser tratado desde foja cero. Así lo determina el artículo 155 del reglamento del recinto: “Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.

De esta manera, el proyecto de ley ómnibus deberá ser sometido nuevamente al debate en las comisiones respectivas de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.

Una vez allí, el oficialismo retomará el diálogo con la oposición para intentar alcanzar nuevos consensos que le permitan firmar un nuevo dictamen. De lograrlo, recién en dicho momento podrán volver a convocar a una sesión en el recinto para que, una vez más, los diputados discutan su tratamiento en general.

Cabe recordar que no tendrá validez la aprobación en general que obtuvo el proyecto el viernes pasado, luego de más de tres días de acaloradas discusiones y extensos debates en Diputados.

Germán Martínez, presidente del bloque de UP, dijo a la salida de la sesión que “hoy estamos volviendo a lo que propusimos la semana pasada”. Según señaló, “veíamos venir las dificultades por el trámite parlamentario deficiente, absolutamente oscuro” en el que “aquellos que firmaron dictamen en mayoría, inclusive aquellos que lo hicieron en disidencia, no sabían de qué se trataba”.

“Esto es claramente una derrota parlamentaria por parte del espacio político del presidente Milei”, continuó, y aclaró que la vuelta a comisión significa que “todo vuelve atrás, ya no hay dictamen y se vuelve a tratar el expediente como estaba originalmente. La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman advirtió que la vuelta a comisión de la ley por parte del oficialismo “significa” que esa normativa “ha caído” y que LLA “tiene que empezar de cero” con el tratamiento legislativo, y destacó además las acciones de distintos sectores que en las últimas semanas se manifestaron en contra de esa iniciativa.



“No hablen más de República”, dijo Carrió

Elisa Carrió reapareció un poco antes de que se realizara la votación en particular de la ley ómnibus para el otorgamiento de facultades especiales al presidente. La líder de la Coalición Cívica, que conforma bancada en el llamado bloque Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto, advirtió sobre el riesgo de la delegación de facultades y aseguró que Mauricio Macri no tuvo ese privilegio porque su agrupación no lo permitió. En su cuenta de X, Lilita posteó: “Lo que se está votando es un horror constitucional y viola el artículo 29 de la constitución nacional (cap. 2do facultades delegadas). Los que votan a favor, no hablen nunca más de República”. Agregó entonces que “si Macri no tuvo facultades delegadas es porque se opuso la Coalición Cívica. Diálogo sí, la suma del poder público jamás”, remarcó Carrió.