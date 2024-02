Residente estrena disco en plataformas

miércoles 07 de febrero de 2024 | 6:00hs.

El artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, anunció el lanzamiento de un nuevo álbum titulado ‘Las letras ya no importan’ que llegará a las plataformas el 22 de febrero.

El cantante no sacaba nuevo disco desde hace seis años.

En su cuenta de Instagram, Residente publicó un corto acompañado del texto: “No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22”.