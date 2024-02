En un accidente de helicóptero falleció el expresidente Piñera

miércoles 07 de febrero de 2024 | 6:02hs.

El expresidente chileno Sebastián Piñera, de 74 años, murió ayer en un accidente de helicóptero ocurrido en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos, al sur.

“La Armada pudo llegar al lugar donde se produjo el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente, que ha fallecido”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá. Agregó que las otras tres personas, entre ellas la hermana del expresidente, estaban fuera de peligro.

“Queremos expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerles llegar nuestro abrazo solidario a sus familiares, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y chilenos, porque Sebastián Piñera fue presidente de Chile en dos oportunidades y tendrá todos los honores y reconocimientos que merece”, destacó.

El presidente Gabriel Boric declaró tres días de duelo: “Me he comunicado en estos últimos minutos con los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del ex presidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales”.

Por su parte el gobierno argentino lamentó el fallecimiento del expresidente chileno. “En nombre del Estado argentino, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo chileno”, comunicó oficialmente la Oficina del Presidente.

En tanto, la Cancillería argentina expresó su “profundo pesar por el fallecimiento” de Piñera y transmitió sus “condolencias a su familia, al gobierno y al pueblo chileno”.