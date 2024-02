Ley Bases vuelve a comisión: derrota del oficialismo en artículos clave y sesión levantada

martes 06 de febrero de 2024 | 19:34hs.

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley Bases y se levantó la sesión de este martes, debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

La decisión se dio tras una reunión de jefes de Bloque a la que no dejaron entrar al de Unión por la Patria, Germán Martínez. Ese encuentro se dio luego de las advertencias de Miguel Ángel Pichetto a LLA y el posterior pedido de cuarto intermedio.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro dijo que el retorno de la ley Bases a comisión es una "derrota política del Gobierno y un papelón histórico" y aseveró que "se cae todo".



"Derrota política del gobierno y Papelón histórico! La Ley vuelve a comisión!", sostuvo el legislador opositor en su cuenta de X.



Santoro añadió que "nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo".

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman advirtió hoy que la vuelta a comisión de la ley Bases por parte del oficialismo "significa" que esa normativa "ha caído" y que La Libertad Avanza (LLA) "tiene que empezar de cero" con el tratamiento legislativo, y destacó además las acciones de distintos sectores que en las últimas semanas se manifestaron en contra de esa iniciativa.



"Ahora entendemos por qué nos dejaron afuera a los que nos habíamos opuesto al tratamiento de esta ley", expresó Bregman tras la interrupción de la sesión en la Cámara de Diputados.



Para la legisladora, "el pase a comisión significa que la ley ha caído y tienen que empezar de cero, como si fuese cualquier otra ley".



En declaraciones a los medios apostados en el Congreso, Bregman recordó que "todo el país se expresó" contra muchos de los puntos de esa normativa y destacó especialmente las acciones de "los sectores de la cultura" que se manifestaron en contra en los días previos.



Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo hoy que el oficialismo envió nuevamente a comisión la ley Bases en la Cámara de Diputados porque "se desguazaba en sus artículos la delegación de facultades" al Poder Ejecutivo.



"Varios sectores que estaban dispuestos a acompañar y aprobaron el tratamiento de la ley, terminaron votando con el bloque del kirchnerimos el recorte de las facultades que se pedían", señaló Francos, aunque aclaró que "cada uno está en su derecho de votar como quiera".



El funcionario planteó que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) "decidió volver a comisión el proyecto porque en la ley se comenzaban a desguazar sus artículos de delegación de facultades".



"Si se aprueba una ley declarando la emergencia en materia económica y financiera y, en su tratamiento en particualr, no se dan las herramientas para tratar esa emergencia, el tratamiento de la ley no tiene ningún sentido", observó Francos en declaraciones a TN.



Al respecto, se preguntó "¿de qué va declarar una emergencia si no se le dan al Poder Ejecutivo los instrumentos para combatir la emergencia?".



La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.