Brindan recomendaciones para bañistas y navegantes en Posadas

martes 06 de febrero de 2024 | 16:30hs.

Desde la Prefectura Naval Argentina pusieron en conocimiento que los únicos lugares habilitados como balnearios por la Municipalidad de Posadas son “El Brete” ubicado en el kilómetro 1580sobre la avenida Costanera y Costa Sur- B° Miguel Lanús, ubicado en el kilómetro 1591 de colectora acceso sur, debido a que cuentan con las condiciones ideales para disfrutar de actividades recreativas, así como con las medidas de seguridad necesarias para una respuesta inmediata (guardavidas, demarcaciones con boyas de zonas profundas, equipamientos para primeros auxilios, etc.).

En lo que respecta a la Isla del Medio, se informa que se trata de un enclave insular nacional, es

decir que es territorio argentino, pero se halla emplazada en aguas jurisdiccionales paraguayas, razón por la cual, una vez traspuesto el canal de navegación (límite internacional), los controles e intervenciones quedarán bajo la aplicación de las autoridades y reglamentaciones de la República del Paraguay, a través de la Armada.

Cabe destacar que, para el desembarco en esta isla, se estableció un “Protocolo de Seguridad e Higiene Universal – Actividades en la Isla del Medio”, anunciado en la Resolución Nº 345 M.G Nº 2626 M.S.P, para cumplimiento de las personas que deseen concurrir a la misma. La Prefectura Naval Argentina recuerda a todas las personas que deseen realizar actividades náuticas en el

Río Paraná, tengan presentes las siguientes recomendaciones al momento de embarcarse:

Informar la zarpada/ arribo al club náutico o guardería. Si se viaja al exterior, formalizar el despacho de salida/entrada ante la Prefectura donde deberás incluir a la persona a cargo de la embarcación en el Item Lista de Tripulantes (Crewmember). Llevar la documentación de la embarcación junto con su certificado náutico deportivo vigente. Tener en cuenta el estado climático y mantener actualizado el pronóstico meteorológico mediante alerta del SMN.

Utilizar siempre el dispositivo personal de flotación aprobado por Prefectura o Autoridad Marítima

correspondiente y prendas protectoras adecuadas. Asegurarse de llevar en la embarcación los elementos de seguridad requeridos para así tener una navegación segura. Respetar las indicaciones de la Prefectura, navegar con precaución en zona de navegación restringida y/o en

cercanías de nadadores y/o bañistas, evitando utilizar el canal de navegación, cuando se encuentren buques de gran porte navegando por el mismo.

Practicar deportes náuticos en forma responsable y solo en zonas habilitadas por la Prefectura.

No consumir bebidas alcohólicas si se está a cargo de la embarcación. No sobrepasar la capacidad máxima de personas autorizadas a transportar según lo indicado en la placa del fabricante inserta en el cockpit de la embarcación. Antes de zarpar, instruir a los tripulantes sobre la ubicación y funcionamiento de los dispositivos de seguridad, extintores, chalecos, pirotecnias, etc. Para las bajadas públicas de embarcaciones (sobre avenida Leandro N. Alem, avenida Tomas Guido y Balneario Costa Sur), los días habilitados son de lunes a domingo de 8 a 18 horas, sin excepción.

Además, se establece una máxima de seis personas a bordo, acorde la capacidad de cada embarcación, siendo esta su máximo permitido. Se recuerda a la totalidad de la Comunidad Navegante que el horario establecido para la navegación es de 8 a 18 horas, para evitar navegar en horarios nocturnos. Estas recomendaciones están orientadas a brindar una mayor seguridad para las personas que disfrutan de nuestro río, como así también a disminuir los accidentes en el agua.

Recomendaciones para navegantes de embarcaciones a motor Ventile el compartimento del motor y las sentinas, preste atención a que no haya combustible derramado, ni olor. Si es así, no encienda el motor. Controle que el venteo del tanque de combustible esté abierto. Verifique siempre el motor, cada vez que debe ser puesto en marcha, sin omitir detalle alguno. Chequee las conexiones de la batería. Respete la carga máxima de su embarcación y la cantidad de personas a bordo, según lo especificado por el astillero. No suba a una embarcación sobrecargada de peso y personas.

Los menores de edad y personas sin carnet habilitante no pueden conducir embarcaciones. Es importante que timonee su embarcación en una posición donde tenga buena visibilidad, más allá de la proa de su lancha. Reduzca la velocidad y aumente la distancia al sobrepasar a otras embarcaciones. Respete a las embarcaciones a remo y a sus navegantes: pasar cerca de ellos puede hacerles perder la estabilidad, lo que atenta contra su seguridad e incluso la vida de sus tripulantes. Llevar a bordo un chaleco salvavidas, con un silbato adosado al mismo, por cada tripulante. Los menores deben llevarlo colocado.

Como equipo básico y obligatorio de seguridad se deberá portar: Bengalas rojas vigentes, remo pala bichero (se aconseja llevar dos, si fuera posible), linterna de mano estanca con pilas en buen estado, matafuego a mano, aprobado por PNA y con fecha vigente, balde de achique, ancla, cadena y cabo, acorde el tamaño de la embarcación, botiquín de primeros auxilios y espejo

de señales. Deberá tener en cuenta otros equipamientos de acuerdo a la navegación que se realizará, establecidos en el Anexo “A” de la Ordenanza 1/18 Régimen De Las Actividades Náutico-Deportivas. Ante cualquier consulta, no dudes en comunicarte con la dependencia de la Prefectura Naval Argentina: teléfono (376) 4402246-4460946, 106 de Emergencias Náuticas y Servicio Marítimo VHF-Canal 16.