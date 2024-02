Dengue: Disponen días específicos para atención de febriles en el CIC 1 de Santo Tomé

martes 06 de febrero de 2024 | 9:00hs.

Se dispuso los días lunes y jueves para la atención de febriles en el Centro Integrador Comunitario 1 (CIC), ubicado en el barrio Centenario (Gervasio Artigas y Andrés Guacurarí) de la localidad correntina de Santo Tomé. El objetivo es descomprimir la atención en el Hospital San Juan Bautista. La atención de pacientes febriles exclusivamente será los días lunes, a partir de las 9.30 horas, y estará a cargo de la dra. Azucena Ríos.

Y los días jueves por la tarde, a partir de las 14 horas, con la dra. Rocío Merlo. Ambas atenciones se realizarán en el Cic 1 de esta ciudad, ubicado en el barrio Centenario. De esta forma, los vecinos pueden concurrir al Cic 1 en caso de presentar fiebre, para descomprimir las atenciones que se brindan en el hospital San Juan Bautista.

Testeos y prevención

Según informaron desde el Ministerio de Salud de Corrientes, hubo cambios en el protocolo para Dengue, y a partir de ahora se van a hacer testeos de dengue a: menores de 1 año, pacientes con comorbilidades como diabéticos e hipertensos severos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con EPOC, pacientes con asma, y pacientes con insuficiencia renal.

No obstante, continúan apuntando al descacharrado desde el Municipio de Santo Tomé. Para ello, solicitan que los vecinos estén al tanto del recorrido que realiza el camión Punto Verde por la ciudad recolectado vidrios, plásticos y cartones. Conjuntamente se realiza la recolección de ramas, escombros y cacharros. Los horarios son: de 7 a 11 y de 14 a 17. El circuito 1 se lleva adelante los días lunes. Parte desde Gervasio Artigas (ex Patagonia) hasta Lázaro Toranzos, luego Roque Sáenz Peña, y cierra en Arturo Frondizi (ex Alvear).

El circuito 2 se concreta los días martes por la mañana e incluye los barrio del Sur. Va por Arturo Frondizi (ex Alvear), luego Gervasio Artigas (ex Patagonia) y bordea todos los barrios. El circuito 3 lo realizan los días miércoles. Va por Lázaro Toranzos hasta San Martín, luego Roque Sáenz Peña hasta av. Arturo Frondizi (ex Alvear). El circuito 4 lo llevan adelante los días jueves. Va por calle Mitre hasta el barrio Itacuá, desde Arturo Frondizi (ex Alvear) hasta la zona de Prefectura. Y el circuito 5 se realiza los días viernes, e incluye los barrios Gallini, Estación y Mejoral, por calles Arturo Frondizi (ex Alvear), Gervasio Artigas (ex Patagonia) y Ruta Provincial 94.