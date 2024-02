Ley ómnibus: se aprobó en general y el martes se debate artículo por artículo

sábado 03 de febrero de 2024 | 6:06hs.

Después de una deliberación de tres días, la Cámara de Diputados aprobó ayer por la tarde en general por 144 votos contra 109 el proyecto de ley Bases y pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo, debido a que aún el oficialismo y los bloques dialoguistas deben superar diferencias sobre privatizaciones, el Fondo de Garantía y el Impuestos País.

La iniciativa fue votada con el respaldo de los diputados de la Libertad Avanza, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo; Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina. El dictamen de mayoría fue rechazado por 109 diputados, de los cuales 91 correspondieron a Unión por la Patria, 5 de la Izquierda, 4 de Hacemos Coalición Federal, 2 UCR y 1 Por Santa Cruz. Previo a la votación del dictamen de mayoría se confirmó la derogación de los artículos sobre el capítulo fiscal, financiamiento político y sobre ley de pesca, entre otros.

A lo largo de toda la jornada se reanudaron las negociaciones entre funcionarios del gobierno y los bloques dialoguistas para intentar superar los puntos donde aún existen discrepancias, como en las privatizaciones de las empresas del Estado, pese a que ayer el Gobierno propuso eliminar de la lista nueve compañías.

Los bloques oficialistas piden que se consoliden las deudas de las cajas provinciales que están en armonía con el sistema nacional y que si el oficialismo no accede se coparticipe el Impuesto País, una idea que es rechazada por el gobierno nacional.

La sesión pasó a un cuarto intermedio luego de más de 30 horas de debate en tres jornadas, en las que expusieron unos 200 oradores.

Los respaldos del proyecto

La votación en general resultó con 144 votos a favor, 109 en contra y tres ausentes, mientras que la discusión en particular continuará el próximo martes, a las 14. La Libertad Avanza logró el apoyo unánime del PRO, que cuenta con 37 integrantes, mientras el radicalismo aportó los votos de 32 de sus 34 miembros en forma afirmativa ya que los bonaerenses Facundo Manes y Pablo Juliano rechazaron la ley.

Hacemos Coalición Federal, el interbloque conformado por legisladores que pertenecieron al PRO, al peronismo disidente y al socialismo también votó mayoritariamente a favor, a excepción de los santafecinos Esteban Paulón y Mónica Fein, la bonaerense Margarita Stolbizer, y la cordobesa Natalia De la Sota, quienes lo hicieron en contra.

El bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal se dividió: Sergio Acevedo, exmandatario de esa provincia patagónica, votó en contra; mientras su compañero de bancada, José Luis Garrido, lo hizo a favor.

El proyecto de ley también recibió el respaldo del bloque Independencia, conformado por tres diputados del peronismo tucumano que dejaron Unión por la Patria la semana pasada y responden al gobernador Osvaldo Jaldo.

El interbloque Innovación Federal, conformado por diputados que responden a los partidos provinciales que gobiernan sus distritos (como el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Juntos Somos Río Negro y el Partido Identidad Salteña) respaldó en forma completa la iniciativa.

En tanto, expresaron su voto en rechazo todos los integrantes de Unión por la Patria, excepto el jujeño Guillermo Snopek y el santiagueño José Gómez, que estuvieron ausentes (tampoco participó de la votación Jorge Ávila de Hacemos Chubut), y los cinco legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Macri apoyó al gobierno

El expresidente Mauricio Macri cuestionó ayer los incidentes desarrollados el jueves en medio de la sesión por la ley ómnibus y respaldó al presidente Javier Milei: “No nos engañan más”.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), Macri cargó contra los manifestantes que rechazan el proyecto Bases: “No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que de vote”.

En la previa a la votación en general del mega proyecto, el ex mandatario nacional expresó: “Hoy es el día”. “Más que nunca va a quedar claro para los argentinos quiénes son los falsos ‘pro cambio’ que buscan mantener sus privilegios y quiénes quieren cambiar en serio”, agregó.

Macri, quien podría ser el reemplazante de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como presidente del PRO, declaró en redes sociales en la misma línea que su bloque: todos los diputados, encolumnados en el jefe de bloque Cristian Ritondo, aprobarán la iniciativa libertaria tanto en la instancia general como en los ítems particulares.

Ritondo por los accesos

En la misma línea que Macri, el jefe del bloque PRO Cristian Ritondo sostuvo ayer que “tiene que haber orden, se deben liberar los accesos y la marcha debe ser arriba de la Plaza” del Congreso, en referencia a los incidentes registrados ayer en los alrededores del Parlamento entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban contra el proyecto de ley Bases, cuando era debatido por la Cámara baja.

“Tiene que haber un orden y la marcha se tiene que hacer arriba de la plaza. Se deben liberar los accesos” sostuvo esta mañana Ritondo en declaraciones a la prensa cuando se disponía al ingresar al Congreso, donde se reanudará el debate de la iniciativa impulsada por el oficialismo.



El gobierno celebró en las redes

Tras la aprobación, Manuel Adorni, portavoz presidencial, hizo una publicación en la red social X (antes Twitter), donde celebró la decisión de los diputados. ’’La Oficina del Presidente celebra el voto positivo de los señores diputados que aprobaron en general la Ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ y agradece especialmente la colaboración de los señores diputados y jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes, a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance’’, comienza el comunicado. Luego, continuó: ‘’La historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta la república corporativa, en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado durante años por la clase política’’.



El tratamiento del texto fue “anómalo”

El presidente de bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, consideró ayer que el debate en el recinto de la Cámara de Diputados “no termina de despejar cuestiones oscuras” de la ley Bases que “pasaron durante el trámite de la comisión”, consideró “anómalo” el tratamiento del texto y resaltó que en la votación en particular se verá “el nivel de coherencia” de cada legislador.

“Fue un debate dentro del recinto que no termina de despejar la cantidad de cuestiones oscuras que pasaron durante el trámite de la comisión y dentro de la propia sesión”, expresó Martínez a la prensa al finalizar la sesión en la Cámara baja, donde se dio aprobación en general del proyecto de ley Bases por 144 votos contra 109.