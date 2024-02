Harry Styles el “Picaflor” y ex integrante de One Direction cumplió 30 años y lo celebró en medio de rumores de romance

jueves 01 de febrero de 2024 | 15:12hs.

A las personas más inspiradoras que jamás he conocido: adiós por ahora. ‘Love on Tour’ para siempre”: con esa publicación en Instagram, Harry Styles despedía su última gira el pasado julio y se tomaba un descanso de las redes sociales.

Reaparecía en noviembre, con un drástico cambio de imagen: se había rapado el pelo, y muchos fans enloquecieron preguntándose dónde quedaban los característicos rizos del intérprete de “As it Was”. Hace poco, de vacaciones en el Caribe, sus seguidores pudieron comprobar a través de los medios que el pelo de Harry empezaba a crecer de nuevo. Hoy el artista celebra sus 30 años.

Y lo hizo en medio de varios rumores de romance. Harry Styles ha estado desde muy joven en el ojo público. Y con polémica: desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012, mantuvo un romance con la presentadora televisiva Caroline Flack, un hecho controvertido, ya que ella era 14 años mayor que él, quien tenía 17 años y era, por tanto, un menor de edad. Y esto podría haberse repetido en la vida de Styles, porque también se le relacionó con Nicole Scherzinger, 16 años mayor que él.

Además, Harry estuvo con Taylor Swift, fugazmente, y mantuvo otra relación sentimental con la modelo franco-estadounidense Camille Rowe, quien habría sido la musa del cantante para su álbum “Fine Line”, lanzado al año siguiente de la ruptura. También estuvo desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022 con la actriz y directora Olivia Wilde, señalado por la farándula por separar la pareja de Wilde y Jason Sudeikis.

La lista de nombres con la que se lo ha relacionado es extensa, con predilección por las modelos. De hecho, dos son las modelos con las que se ha relacionado a Harry Styles en 2023. De la primera de ellas, Emily Ratajkowski, se filtró en marzo un vídeo besándose con él. La segunda, Taylor Russell, que también es cantante, fue vista paseando junto a él por Viena en julio.

Pero, además de sus relaciones con mujeres, el hecho de que el cantante se vista a veces con ropa típicamente femenina o haya lucido la bandera arcoiris en sus conciertos, ha hecho que algunos hayan cuestionado su orientación sexual: “nunca he sentido la necesidad de etiquetarme”, dijo a The Sun sobre esto.

Famoso mundialmente desde los 16 años, el artista ha sabido desprenderse de la típica imagen de ídolo adolescente. Con una carrera musical en solitario avalada con tres Grammy, ha explorado su faceta como actor, es dueño de una marca de cosmética unisex y ahora construye un auditorio en Mánchester.



Después de más de 15 años de trayectoria, Harry Styles no ha encontrado ningún escenario en el que no se sienta en casa. El artista se encuentra descansando en su villa familiar en la Toscana, en Italia, después de más de dos años de gira. Pero todos sus fans tienen claro que queda poco para que su ídolo anuncie un nuevo trabajo, porque como el chico favorito de One Direction dice: “Siempre estoy escribiendo”.