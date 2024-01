Lucas Kerps: “sin aumentos en las mercaderías, la inflación de enero podría ser de un digito”

lunes 29 de enero de 2024 | 13:26hs.

La incertidumbre económica que atraviesa el país se vio reflejado en el último mes del 2023 con una inflación por encima del 20%, sin embargo tras el pronunciado aumento en los costos, según indicaron supermercadistas, los precios tuvieron una meseta a tal punto que la inflación podría llegar a ser de un dígito.

En esa línea, Lucas Kerps, de Supermercado Kerps, manifestó que hubo varios productos que si bien en principio iban a tener un incremento se quedaron en stand by y finamente no tuvieron ese aumento. Además dio a conocer que las ventas han tenido un pequeño receso, lo cual se pudo deber a los altos costos y la baja en el consumo de ciertos productos.

“Vimos que los niveles de venta no vienen hacia atrás, están dentro de lo estadístico, por ahí algún que otro rubro hubo una estacionalidad, pero nada más allá de eso”, manifestó el empresario en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo agregó que durante el cambio de gobierno en diciembre pasado, la incertidumbre económica era tan grande que a “algunas fábricas se le escapo un dedito de más”, en el momento de actualizar la lista de precios.

“Creo que no sabían cómo actuar y qué estructura de costo tomar, si iban a poder acceder al dólar blue o al oficial, entonces ante esa incertidumbre comenzaron a venir listas con algunos precios muy locos. Después cuando se empezó a tranquilizar un poco, el precio de algunos productos tuvieron que retrotraerse para poder seguir compitiendo en el mercado”, manifestó y agregó “un claro ejemplo fue la carne, cuando bajo el consumo el precio se volvió para atrás para poder vender, porque los frigoríficos no puede tener carne faenada por mucho tiempo. Entonces cuando bajó un poquito el consumo por el excesivo precio automáticamente el precio se corrigió”.

Por otra parte Kerps dio a conocer que las litas en enero llegaron originalmente con subas de un 10%, 15% y hasta 20%, en algunos productos, de todas formas no fueron aplicadas ya que esos aumentos fueron frenadas por los propios proveedores.

“Han decidido prorrogar la aplicación de las subas, podrían aplicarse para febrero pero aún no nos han confirmado nada. Hubo muchísimos artículos principalmente en la parte de limpieza que vino con costos nuevos los cuales no fueron aplicados”, explicó e indicó “Con esto hay que prestarle atención a la inflación de enero, la cual será mucho menos con respecto al mes de diciembre. Si tendría que hablar desde la parte de consumo masivo del supermercadismo, me atrevería a decir que vamos a cerrar el enero con una inflación de un dígito, hubo muchísimos artículos que se sostienen con el precio de las listas que vinieron en los últimos días de diciembre”.

Según detalló el supermercadista, entre los rubros que no sufrieron aumentos en el enero se encuentran perfumería, limpieza y mercaderías varias.

En tanto reconoció que si hubo aumentos en todo lo que sea derivado de cereales, las harinas “siguen con un leve aumento”, las galletitas, los fideos y el azúcar “también sufrió un leve ajuste”. “Seguramente en febrero habrá pequeños retoques en los precios, pero no esperamos que sean tan fuertes”.

Por otra parte, Kerps contó que los consumidores pasan más tiempo dentro de los supermercados, buscando y comparando precios.

“La gente se toma más tiempo para hacer sus compras, el cálculo del producto, cuánto cuesta; vemos que el cliente saca la calculadora y empieza a hacer sus numeritos y entonces empieza a estudiar más”, detalló y finalizó diciendo que la tendencia de compras al “por mayor”, va creciendo. “La leche, el arroz y todos los productos que sean de alto consumo, la gente está llevando al por mayor. Hay un cambio en la forma de comprar, habría que ver si esta modalidad vino para quedarse o si es algo pasajero, pero si hay cambios en el proceso de compra de los consumidores”.