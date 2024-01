El gobierno advierte que si hay menos ingresos será mayor la baja de gastos

domingo 28 de enero de 2024 | 6:02hs.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a la eliminación del capitulo fiscal en la ley ómnibus, anunciada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y advirtió un mayor recorte del gasto: “Si hay menos ingreso, habrá que tener menos gastos”.

En declaraciones radiales, el funcionario del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) negó una derrota del oficialismo en el ámbito legislativo:

“No es una derrota para el gobierno el retiro del capitulo fiscal de la Ley. Hay capítulos más importantes dentro del proyecto. En un momento entendimos que si salía ese capítulo iba a ser un galimatías. Entonces, el presidente y el ministro de Economía prefirieron sacar este capítulo que era menos importante de la ley y avanzar con los capítulos que son más importantes, como la parte estructural del cambio que pretendemos para la Argentina.

Este viernes, el gobierno decidió retroceder en los cambios planteados dentro de la ley ómnibus: Luis Caputo, a través de un anuncio oficial, confirmó que “hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación”. “Estamos facilitándole a los legisladores y a los gobernadores la parte más importante de la ley”, añadió.

Los gastos en la mira

Si bien se mostró conforme con la eliminación del capítulo fiscal de la ley, el ministro del Interior advirtió un mayor recorte “si hay menos ingresos”.

“El déficit va a ser cero, si hay menos ingresos, va a haber menos gastos. Caputo tiene que recortar gastos de todos lados. Uno tiene que equilibrar gastos y recursos. Hubo un camino planteado de incrementar transitoriamente los recursos por esta vía que generó resistencias en el Congreso, claramente entonces hay que equilibrar por el lado de los gastos”, señaló. En ese sentido, aclaró que una profundización en el recorte fiscal no necesariamente implicaría un ajuste a las provincias: “Ahora, eso no significa que solamente las provincias van a tener que hacer sus ajustes. La nación lo va a seguir haciendo como lo está haciendo. Las provincias también. Yo he hablado con el gobernador de Córdoba, de Santa Fe, de Salta y con varios gobernadores, todos están ajustando sus economías porque hay muchos estados que han multiplicado sus gastos de una manera insoportable para los argentinos”.

Las facultades delegadas

El funcionario de La Libertad Avanza (LLA), además, aclaró que el Gobierno no impondrá el paquete fiscal eliminado de la ley ómnibus en caso de obtener facultades legislativas.

Consultado sobre las facultades delegadas al Presidente que se contemplan en el proyecto, Francos aseguró que esa es una prerrogativa que “han tenido todos” los jefes de Estado para poder “actuar con celeridad en cuestiones económicas”.

“No digo que nos deleguen todas las facultades legislativas, pero algunos que hacen a las urgencias y dar señales para permitir poner en funcionamiento la economía del país es lo más razonable”, consideró Francos.

Además, destacó el esfuerzo que realiza el gobierno nacional y algunas provincias para “racionalizar los gastos de la gestión pública” y de “racionalizar la economía” dado que, dijo, se está “corrigiendo día a día” la crisis económica y la inflación “está comenzando a enderezarse” tras la fuerte suba de los precios que se registró en las últimas semanas.

Dejar medidas apuradas

Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, criticó ayer al Gobierno y pidió “dejar de tomar medidas a las apuradas”, en referencia al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la eliminación del paquete fiscal de la ley ómnibus. Asimismo, el gobernador requirió construir una “etapa de diálogo” en la cual “todos nos podamos sentar a la mesa” y aseguró que el próximo lunes se reunirá con los legisladores de su espacio para que la sanción del proyecto de ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos” tenga un contenido que favorezca a Argentina.

El gobernador de Córdoba sostuvo que es importante lo que suceda mañana o martes, donde se reunirá con legisladores para que “haya sanción de una ley, pero que tenga puntos importantes para la Argentina”. En ese sentido, remarcó: “Que me cuenten para la construcción de esa etapa de diálogo en Argentina”.

En declaraciones radiales, Llaryora destacó que “hay que discutir ahora” la parte fiscal retirada por el gobierno porque “el dictamen tenía la aprobación” de esos artículos que se suprimieron del proyecto original. “A lo mejor se puede decidir en qué temas hay acuerdos para avanzar y que el martes podamos tener una ley completa”, agregó.



Para UP sigue siendo “invotable”

La definición de la ley ómnibus ingresa en una semana clave y, en la antesala de su tratamiento en la Cámara de Diputados, el anuncio del ministro Luis Caputo de remover la reforma fiscal del paquete de medidas movió fichas en el escenario legislativo. Sin embargo, el diputado santafesino Germán Martínez reiteró que el bloque de Unión por la Patria (UP), que preside, se opondrá al proyecto.

Entrevistado por C5N, el presidente del bloque peronista opinó que el proyecto de ley “sigue siendo invotable”: “Es una trampa, se están desprendiendo de cosas pero se quieren quedar con el corazón de la ley, con facultades delegadas nunca vistas en Argentina por alcance y profundidad”.

“Lo de las facultades delegadas hay que mirarlo con profundidad, porque todo aquello a lo que renuncia lo puede hacer con facultades delegadas, esa es la clave para entender eso”, explicó y señaló que, de aprobarse el proyecto, el Presidente podrá “construir un poder hegemónico como nadie tuvo desde el regreso de la democracia”. Asimismo, mostró su rechazo por “temas que no se retiraron, como por ejemplo la liquidación fondo de garantía de solidaridad, privatizaciones de 41 empresas públicas, componentes penales, entre otros factores”. Las facultades excepcionales es el principal foco de críticas en Unión por la Patria. En ese mismo sentido, el gobernador cordobés Martín Llaryora -cuyos diputados de cercanía integran el bloque de Hacemos Coalición Federal- consideró que “hay que delegar facultades para tener rapidez en la decisión pero son demasiadas las que se han pedido”.



Ferraro presentaría su renuncia

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, presentará su renuncia en los próximos días “por razones personales”. Así lo anunció la Oficina del Presidente de la República Argentina Javier Milei, mediante un comunicado difundido en redes sociales. La difusión anticipada de que el funcionario renunciará enfatiza las dudas en torno al motivo de su desplazamiento. “En los próximos días, el Ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro presentará su renuncia por razones personales”, informó la Oficina del Presidente de la República Argentina en su cuenta de X (ex Twitter), luego de que Milei decidiera realizar su primer cambio de Gabinete.

El Presidente le solicitó la renuncia ya que lo hace responsable de “filtrar” información. Luego de la reunión de gabinete del jueves, trascendió que el mandatario se habría disgustado con el proceder de los gobernadores a quienes dirigió una fuerte amenaza: “Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”.

La última aparición conocida de Ferraro había sido en la Cámara de Diputados. En esa instancia había prometido que “durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance”.