Reflejarán el costumbrismo de Santo Tomé en un cortometraje

sábado 27 de enero de 2024 | 20:05hs.

Adrián es oriundo de esta ciudad y junto a Valentín eligieron reflejar el costumbrismo y la cultura del lugar. "Se trata de un corto para la universidad, es para un final y nos inspiramos mucho. Desde que Valentín pudo conocer Santo Tomé teníamos ganas de venir a filmar acá y este verano se dio la oportunidad de hacerlo", dijo Adrián.

Hace un año están trabajando sobre la idea, y el personaje central es un payaso con el recuerdo que el santotomeño tenía de los circos y los payasos que pasaban por el pueblo desde su niñez. La historia fue sufriendo algunos cambios con el paso del tiempo. Cuando por fin Valentín conoció Santo Tomé decidieron grabar el proyecto en esta tierra.

"Dijimos que era acá, más que nada porque queríamos hacer un costumbrismo de cómo es la vida acá que es muy diferente a Buenos Aires", expresó Valentín. "Está inspirado un poco en mi niñez, cuando pensé en el payaso me acordé de esos payasos de los circos ambulantes que solían venir. Siempre tuve ese recuerdo de estos artistas ambulantes que solían venir a los pueblos, y sus características un poco nómades, moviéndose, me interesaba mucho eso, no solo visualmente sino también narrativamente de tener que dejar un lugar cada lapso de tiempo", agregó Adrián, quien también es el director del proyecto, y Valentín es el guionista.

El payaso está protagonizado por Mariano Montiel, un estudiante de medicina, también se dedican al proyecto audiovisual Fernando Luzuriaga, Tamara Itoiz, Karen Eros, Juana Barrios Centeno, José Carlos Silvano, y la familia Correa, entre otros.

La etapa de filmación ya finalizó, y aún falta la post producción, que irá musicalizada con la banda sonora Arcadia. Y, una vez que pueda proyectarse en la Facultad, va a estar disponible en la página de la Universidad Nacional de las Artes, en una plataforma donde suben todos los cortos de los estudiantes.