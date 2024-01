Retenciones, fórmula jubilatoria y blanqueo, fuera de la ley ómnibus

sábado 27 de enero de 2024 | 6:06hs.

Luis Caputo encabezó ayer una conferencia de prensa en la que apuntó a modificaciones en el paquete de medidas que el gobierno presentó en Diputados. El titular del Ministerio de Economía, que fue noticia en la última semana por sus cruces con diputados y gobernadores por la ley ómnibus, tuvo su segundo encuentro con la prensa en lo que va del mes en Casa Rosada.

“Como ustedes saben -comenzó-, estas semanas se ha estado debatiendo con los gobernadores, legisladores y fuerzas productivas la Ley Bases, que cuenta con dos capítulos bien diferenciados: un capítulo de más de 500 artículos que implica un cambio estructural y regulatorio en el país, que va a sentar las bases para que el país realmente pueda desarrollarse y crecer durante los próximos 10 o 20 años”.

“Hay un capítulo fiscal que habíamos incluido en la ley con el objetivo de llegar a nuestro compromiso que tomamos con la sociedad de equilibrar nuestras cuentas fiscales y llegar al déficit cero”.

Y confirmó: “Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley Bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Estamos facilitándoles a los legisladores y a los gobernadores la parte más importante de la ley”.

El titular de Hacienda detalló que el paquete fiscal incluye el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria: “Esto es lo que se retiraría. Hay consenso en el Congreso de que el resto del paquete es beneficioso para el país”.

En ese marco, el ministro consideró: “Hemos tenido un claro consenso de lo que nosotros creemos que es la parte más importante de la ley, que son estos más de 500 artículos que vienen a sentar las bases para el crecimiento y ha habido un cierto disenso, como todos saben, en lo que es el capítulo económico”.

Luego aseguró: “Hemos escuchado a todos y compartimos buena parte de esos reclamos”, pero aclaró que “lo que de ninguna manera queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que es necesario y urgente, que es lo que realmente queremos mostrarle al mundo, porque están todos mirando”.

“Es una decisión que hemos tomado nosotros escuchando a los distintos actores económicos, de manera de facilitarles y acelerar la aprobación de lo que nosotros consideramos la parte estructural y más importante de la ley”, concluyó el ministro.

Tras el anuncio, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la decisión. “Nos alegra mucho la noticia. Creo que es una señal de entendimiento”, confió una de las personas que siguió de cerca los reclamos y negociaciones de la industria con el gobierno.

El consejo comunicó, según informó el sitio Agrofly, que resaltan la predisposición del gobierno de escuchar a los sectores agroindustriales. “Dejar sin efecto el aumento de los derechos de exportación es una clara señal que da previsibilidad al sector”, señaló el espacio que agrupa a más de 60 cámaras agroindustriales.

“Estamos evaluando medidas que implican un mayor ajuste para todos”, señaló el funcionario y apuntó que la dolarización “es una meta de este gobierno y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas”.

Dos contextos enmarcan la conferencia de prensa de Caputo, que reiteró el formato que eligió el pasado 10 de enero, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili. Uno de los acontecimientos más resonantes es la renuncia de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura, cuya dependencia será absorbida en parte por el propio Ministerio de Economía. La otra fecha importante que se avecina es la reunión del Directorio Ejecutivo del FMI, el próximo miércoles, cuando buscará destrabar un desembolso de U$S 4.700 millones.

“Hoy estamos claramente en mejores condiciones que hace un mes, cuando mandamos la ley”, y argumentó que “el Banco Central ha comprado U$S 5.000 millones; la inflación, por más que sea muy alta, ha venido más baja de lo que esperaban todos los analistas privados y se ha desacelerado en las últimas dos semanas; hemos logrado solucionar el problema de la deuda comercial de los importadores”.



“Estamos muy cerca de dolarizar”

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a un medio internacional, en la que reconoció que hizo “algunas reformas”, pero aclaró: “No estoy dispuesto a negociar nada”. Además, el mandatario volvió a instalar la posibilidad de la dolarización: “Estamos muy cerca de poder hacerlo”.

“No estoy dispuesto a negociar nada. Hay algunas mejoras. Aceptamos que hubiera mejoras, pero no negociamos”, sostuvo Milei sobre el proyecto de ley ómnibus, que por estos días trajo un fuerte cruce con los gobernadores por la suba de retenciones. En ese sentido aclaró: “Puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora vayan más tarde, pero no negociamos. La libertad no se negocia”. En ese sentido, se mostró esperanzado en que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, pero denunció que “la política hace su juego miserable y mete la cola, el mercado pasa la factura y eso hoy se manifiesta, por ejemplo, en la brecha cambiaria” y adelantó: “Si van por este tipo de soluciones, nosotros vamos a apreciar muchísimo más el ajuste fiscal...”



Gobernador de Chubut le contestó a Milei

Ignacio Agustín Torres, quien gobierna la provincia de Chubut, respondió ayer a las amenazas de Javier Milei, luego de que otros gobernadores reaccionaran a las declaraciones del presidente, que dijo que iba a ‘’fundir a todos’’ si los diputados no aprueban la ley ómnibus. Pidió que Milei ‘’no tire más de la soga’’ y que haya respeto. Torres declaró: “Nos encontramos con una manifestación por parte del presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso. Yo le digo que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años”. Además, el mandatario aseguró que no cederá ante ninguna ‘’picardía parlamentaria’’, sobre la posible eliminación del Fondo Compensador Docente para Chubut. “Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas, nosotros producimos, generamos y de cada 100 que aportamos recibimos apenas 40”, agregó.





El FMI analizará este miércoles el acuerdo con Argentina