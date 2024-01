Capacitar y dialogar, metas del nuevo titular de la Femad

sábado 27 de enero de 2024 | 6:05hs.

El obereño Enrique Guillermo Lillieskold (52 años) es el nuevo presidente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) y por los próximos dos años estará a cargo del máximo organismo.

Llegó a la presidencia de una forma incómoda, ya que tuvo que esperar la resolución de la Dirección General de Personas Jurídicas que lo declaró, recién el miércoles pasado, como ganador de la última asamblea realizada el 23 de noviembre del año pasado en Apóstoles. Así reemplazará en el cargo a Oscar Mieres, quien se va luego de cinco años como presidente.

En la convulsionada asamblea, Lillieskold fue apoyado por el Automóvil Club Misiones (ACM) y el Automóvil Club Oberá (ACO), los dos clubes que están organizando los campeonatos de Pista y Karting. Y una de sus primeras misiones será reconstruir las relaciones con los directivos del Automoto Club Enrique Seeber de Eldorado (Aces) y del Auto Club Apóstoles (ACA), quienes apoyaron a Mieres en la Asamblea y sus votos fueron impugnados por Personas Jurídicas por no tener los papeles al día.

Sin diálogo

Si bien Lillieskold quiere hacer borrón y cuenta nueva, todavía no lo puede hacer porque no hay diálogo con el presidente saliente Mieres. Los dos mantuvieron un enfrentamiento en los últimos meses del año pasado luego que se conoció la posibilidad de que el obereño vaya por el cargo del apostoleño.

En 2023 Mieres no dejó participar de una asamblea a Lillieskold y no lo reconoció como presidente del ACO. Luego lo sancionó y lo sacó del comisariato deportivo del Misionero de Karting.

Las comunicaciones, entonces, son vía email y hasta ahora sin respuestas. “Soy presidente en los papeles, pero todavía no asumí”, aclaró Lillieskold, ni bien empezó la charla con El Territorio.

Los proyectos

Más allá de las formalidades, Lillieskold ya empezó a trabajar en lo que será su gestión y en ese sentido sus pilares serán “el diálogo abierto con todas las partes, la capacitación y formación de nuevos técnicos y comisarios deportivos, que creemos que son los puntos a mejorar. Todos tenemos que aprender”.

En ese sentido ya mantuvo charlas con Cristian Fleck, presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Autos de Competición (Amppac). “Con Cristian tengo una relación personal, es un amigo y estamos avanzando con los reglamentos y el posible calendario de Pista. Con la Ampynar todavía no me senté a hablar, pero estoy al tanto de que ya tienen dos fechas confirmadas y me quiero reunir con Maxi (Brunner) para ver qué habían hablado con la comisión anterior”.

Sobre su futura gestión adelantó: “Tendré un diálogo abierto con todos los pilotos, como siempre lo hice en cada lugar que ocupé dentro del automovilismo misionero. Así me conocen, y seré así y si cambio en algo ya le dije a unos amigos que me lo hagan saber”.

“Lo primero que vamos a hacer es un llamado a asamblea extraordinaria para que quede claro que no venimos a perpetuarnos, que queremos modernizar el organigrama de la Femad y que sea equitativa para todos. Con el equipo de trabajo queremos tener una persona que se dedique exclusivamente al Pista, una al Karting y una al Rally y nosotros estaremos atrás. Pero la idea es delegar y formar grupos de trabajo para cada disciplina”, remarcó.

Durante la gestión de Mieres el parque del Misionero de Pista llegó al récord de 125 autos, pero con la crisis económica que enfrenta el país, Lillieskold sabe que será difícil de igualar ese número. “Queremos mantener el máximo parque posible, sabemos que la situación económica no es buena, pero tenemos que trabajar para que todos puedan correr. Tenemos que buscar mejoras en la parte técnica y de comisariato deportivo, que son dos lugares críticos por lo hablado con los pilotos”.

En ese sentido adelantó que “la idea es traer un jefe técnico de la CDA para que al principio nos guíe y marque el camino y después profesionalizar tanto la parte deportiva como la técnica, con cursos de capacitación para seguir creciendo”.

“A mí me parece que tenemos que formar nuevos técnicos y nuevos comisarios deportivos y aprender todos. Estuve charlando con Matías Álvarez que es el nuevo encargado de la Comisión Nacional de Karting (CNK) para avanzar en las capacitaciones, pero ellos todavía están resolviendo algunas cosas y no tienen tiempo todavía, pero en febrero vamos a seguir charlando”, adelantó.

“Apuntamos a mantener el parque porque será un año muy duro, tenemos que lograr la unión de los cuatro clubes, fortalecerlos, profesionalizar la parte técnica y deportiva, trabajar junto a la Amppac y la Ampynar, que tienen que ser los canalizadores de las inquietudes de los pilotos y el nexo de los pilotos con la federación”, agregó.

Los cambios en el karting

Uno de los puntos que generó polémica en el Misionero de Karting fue la reducción de categorías que realizó la comisión técnica antes de que Mieres deje el cargo. Serán sólo seis las que integrarán el campeonato 2024 dejando de lado las 10HP, 110cc, 200cc Máster y la Copa Damas.

“Los cambios creo que fueron para reducir costos porque se hacía muy pesado para los clubes y eran muchas horas de competencia. A nadie que tenga un karting de las categorías eliminadas le cayó bien la medida, pero por lo que sé, de los equipos que fueron a probar al autódromo de Oberá, ya varios mecánicos se juntaron y están buscando soluciones para salvar esa inversión y no perder pilotos. Los vamos a escuchar y ver qué podemos hacer”, comentó.

Calendarios y costos

Consultado sobre los calendarios, Lillieskold anticipó que “la idea es hacer ocho fechas del Pista y 8 fechas del Karting, es lo que hablamos con el grupo de trabajo que habíamos formado. Con el rally vamos a esperar la reunión con la Ampynar”.

“Tenemos que poner énfasis en los reglamentos para que no se escapen los costos, dialogar mucho con todos, profesionalizar la técnica y mejorar la parte de comisariato deportivo, que serán temas centrales. No sé si lo llegaremos a completar en mi gestión, pero lo vamos a plantear desde el principio”, finalizó.

Vuelve Urrutia a la ACO y Mieres se va en silencio

La llegada de Guillermo Lillieskold a la presidencia de la Femad provocará la vuelta a la presidencia del ACO del histórico dirigente Enrique “Quique” Urrutia, quien actualmente es el vicepresidente del ACO.

“Al club creo que lo dejamos ordenado en el último tiempo. Se lograron ordenar varias cosas, mejorar la relación con los pilotos, volvieron las picadas y cuando yo asuma como presidente de la Femad quedará Urrutia al frente, quien ya tiene equipos de trabajo armado”, dijo Lillieskold.

Por su parte, el saliente presidente Oscar Mieres resolvió retirarse en silencio sin hacer ninguna declaración pública ni reclamo.

El Territorio intentó charlar con Mieres para conocer su opinión sobre la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas, pero el apostoleño prefirió el silencio y sólo anticipó que “espera el llamado de las nuevas autoridades” para entregar todo el inventario de la Femad.