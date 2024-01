El gobierno dará de baja 27.000 planes sociales

domingo 21 de enero de 2024 | 6:02hs.

Tras su regreso de Davos, el presidente Javier Milei se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encuentro en el que se analizaron distintos temas de esta cartera. En las próximas horas se conocerá una resolución por la que se darán de baja 27.000 planes sociales que fueron detectados como irregulares.

La medida significa que el Estado recupera cerca de $2.000 millones que eran incorrectamente asignados, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito.

Durante el encuentro, la ministra informó al primer mandatario que su cartera realizó la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo.

Incompatibilidades

El ministerio de Capital Humano detectó 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades, “a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000 millones del Estado nacional”, señalaron a este medio en el Gobierno.

Algunas de las incompatibilidades, detectadas por el cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys), fueron: beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos y poseer un auto con menos de diez años de antigüedad.

Se espera que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial entre el lunes y el martes próximos.

Se trata de planes que no están incluidos en la investigación que realiza el fiscal Guillermo Marijuan sobre las irregularidades detectadas en más de 60.000 planes Potenciar Trabajo. El Gobierno viene realizando un seguimiento de los programas asistenciales a los efectos -señala- de que los recursos efectivamente lleguen a los sectores más necesitados.

En este tema, cabe recordar que se habilitó una línea telefónica –134- para que los beneficiarios de los planes sociales pudieran denunciar amenazas de cortes en las prestaciones por no asistir a la marcha que realizaron el mes pasado organizaciones sociales en conmemoración de las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001 y en rechazo a las medidas económicas que viene implementando el actual Gobierno. Asimismo, viene implementando diferentes medidas para evitar la intermediación. Además a partir del lunes 8 de enero, la administración de Javier Milei obtuvo la autorización para tomar una medida pendiente heredada de la gestión anterior: la suspensión preventiva de los casi 160.000 planes sociales destinados a beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad social, pero que están siendo percibidos por personas que han realizado viajes al extranjero.

Un 42% no se presentó

En Neuquén un total de 7.366 beneficiarios de planes sociales fueron revelados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén en el mega operativo en el estadio Ruca Che de la capital provincial. Si bien se estipulaba la presencia de 12.669 personas, según lo desembolsado en el mes de diciembre de 2023 por la administración anterior, finalmente se presentó un 58% del total.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli destacó que se realizó un gran trabajo y mencionó que “necesitábamos tener identificada a la población que estaba recibiendo transferencias directas del Estado. Este relevamiento nos permitirá acompañar a las personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad”. “Ese 42% que no se presentó, no va a cobrar en el mes de enero”, ratificó. En relación con la marcada diferencia registrada, expresó: “Entendemos que los números bajaron porque muchos no cumplían con los requisitos y directamente no se presentaron”. Explicó que “hubo personas que tenían domicilio en otras provincias, extranjeros con residencia provisoria y otras con trabajo en relación de dependencia”.

“Además sabemos que la justicia está investigando los casos de empleados públicos que cobraban su sueldo y un programa social”, señaló.