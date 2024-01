Confirmaciones y dudas para los pilotos misioneros

sábado 20 de enero de 2024 | 6:01hs.

Cada vez falta menos para el inicio de la temporada de automovilismo nacional. Los pilotos misioneros que representarán a la provincia en las distintas categorías van cerrando sus presupuestos y anunciando sus novedades.

El Turismo Nacional (TN) y el Turismo Pista (TP) serán las categorías con mayor cantidad de representantes de la tierra colorada. Por no completar el presupuesto siguen en dudas Rudito Bundziak, quien tiene la chance de debutar en el Turismo Carretera, Facundo Bustos, que podría seguir en el Turismo Pista, y Nicolás “Nicky” Suárez, quien podría seguir en la Copa Abarth.

Cambios en el TN

En el Turismo Nacional, que será fiscalizada por la ACTC, seguirán los posadeños Iñaki Beitia, Juan Pablo Pastori y el obereño Martín Blasig, quienes dirán presentes en la Clase 2.

Beitia, que fue el mejor piloto misioneros de la temporada 2023 en la Clase 2, seguirá con el Toyota Yaris bajo la estructura del GR Competición, que comanda Gabriel “Gaby” Rodríguez, Rafael Croceri estará como ingeniero de pista y los motores seguirán siendo de Ariel Guerini. “Venimos de tener una excelente temporada y buscaremos seguir avanzando para llegar al podio”, precisó Iñaki.

Los que cambian de equipo son Pastori y Blasig. En el caso del Mosquita deja el GR Competición y estará con un Toyota Etios del equipo JPM Racing que tiene su sede en San Jerónimo -Santa Fe-. “Tenemos buenas expectativas, queremos ser protagonistas”, indicó Pastori.

Por su parte, Blasig también deja el GR Competición y estará sobre un flamante Peugeot 208 que construirá el Antolín Competición, con sede en San Rafael-Mendoza. “Buscamos un cambio, tener una atención más personalizada para seguir progresando y creciendo en una hermosa categoría como es la Clase 2 del TN”.

Por ahora no hay representantes en la Clase 3 del TN, aunque no se descarta algún anuncio del obereño Carlitos Okulovich, quien por ahora dejaría el Turismo Carretera.

El TN tendrá su fecha apertura el 16, 17 y 18 de febrero en el autódromo Mar y Valle de Trelew de Chubut.

Nuevas caras en el TP

En el Turismo Pista correrán los eldoradenses Jorge Possiel y Luciano Viana -este último vuelve a la Clase 3- y se dará el debut del eldoradense Santiago Possiel, hijo de Jorge, en la Clase 1. Se podría sumar el apostoleño Facundo Bustos, quien todavía no completó el presupuesto.

El año comenzó con grandes novedades para la familia Possiel. Jorge confirmó que continuará en la Clase 3 del Turismo Pista pero con equipo nuevo y será bajo la estructura del Antolín Competición con un Etios teniendo como compañero de equipo a Luciano Viana, quien también volverá a correr a nivel nacional luego de un impasse de un año.

El que dará un gran salto a nivel nacional es Santiago Possiel (hijo de Jorge) actual campeón de la categoría 10 HP del Karting Misionero. El joven piloto hará su debut en el automovilismo con el equipo de Nicolás Bonfiglio en la Clase 1 del Turismo Pista sobre un Fiat Uno que llevará motores de ‘Oreja’.

Iñaki Beitia fue el mejor piloto misionero de la temporada 2023.

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad, ya que es algo único y apasionante. Antes de la fecha haremos una prueba y esperamos tener un buen inicio, yo voy a tratar de adaptarme al auto y al circuito. Quiero dar gracias eternas a mi papá, por esta oportunidad tan maravillosa. Quiero agradecer a toda mi familia que me banca”, dijo Santiago Possiel.

“Muy contento y feliz de confirmar el inicio de un nuevo año en el Turismo Pista. Al final de la temporada pasada no estaba seguro de tener continuidad para este año. Esa duda generó que perdiera el espacio en el equipo Tigre, en el que me sentí muy cómodo. Busqué alternativas y me encontré con una propuesta de la Familia Antolín para correr en un Etios. Adicionalmente debuta mi hijo en la Clase 1, lo cual le agrega al finde de carreras una emoción más. Ojalá tengamos ambos un gran año”, expresó Jorge.

Regresa Viana

Por otra parte, el eldoradense Luciano Viana también confirmó su regreso al Turismo Pista para lo que será la temporada 2024. El piloto misionero se reinsertará a la Clase 3 luego de estar un año fuera de la categoría y lo hará junto al Antolin Competición.

Viana comentó: “Es una alegría confirmar mi regreso al Turismo Pista porque es una categoría donde me siento cómodo y, además, tengo una gran relación con la familia Antolín, con quien siempre tengo las puertas abiertas”.

Además, el posadeño Juan Finten trabaja en concretar el presupuesto y poder ser parte de algunas carreras en la Clase 1 con un flamante Fiat Uno que construye Gaby Rodríguez.

La primera fecha, de las diez que componen el calendario 2024 del Turismo Pista, se realizará el fin de semana del 4 de febrero en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Los pibes siguen creciendo

En el karting nacional, el posadeño Renato Longarzo Skanata (Zaffaroni Kart) ya tiene confirmado su calendario de competencias para la temporada 2024, que incluirá la Rotax Bue, el Argentino de la CNK, el Sudamericano de la Rotax y algunas fechas en Brasil.

El posadeño, de 13 años, seguirá en el equipo Zaffaroni Kart y buscará ser el sucesor del múltiple campeón el posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi, quien por ahora no seguiría corriendo.

Mientras que los hijos de Rafael Morgenstern, Felipe y Francisco también sumarían más experiencia con algunas incursiones a Brasil.

Entre las damas, Mairu Herrera Ahuad confirmó que seguirá corriendo en la Fórmula 3 Metropolita. La estará con el Dital Fórmula, equipo con el cual está realizando la pretemporada en Concordia, Entre Ríos.

Rudito en duda

El piloto de Puerto Iguazú Rudi Bundziak (25 años) trabaja día a día para conseguir el presupuesto y así concretar su debut en el Turismo Carretera, ya que tiene el pase por haber sido campeón del TC Mouras y haber disputado la temporada pasada en el TC Pista.

El misionero espera recibir el apoyo de los sponsors y, también, que el Dole Racing le informe qué auto tendrá a su disposición.

“La idea es poder subir al TC, pero todavía estoy tratando de cerrar el presupuesto. El tema es que no tengo eso firme, estoy esperando confirmaciones de los sponsors. Pero por el momento nada”, manifestó Bundziak. El campeonato del TC empieza el 24 y 25 de febrero en El Calafate.

Por su parte, el piloto de Aristóbulo del Valle Héctor Finke se sumaría en algunas carreras en el TC Pista Mouras luego de la segunda mitad del año pensando en correr toda la temporada 2025.



Motociclismo: habrá varios protagonistas

En el ámbito de las dos ruedas, la gran novedad será la participación del piloto de Puerto Rico Santiago Vogel que correrá en el motociclismo de velocidad en Brasil.

Vogel (12) quedó seleccionado para competir en el primer Campeonato Latin América de Yamaha R15 en Brasil y por estos días realiza una fuerte pretemporada y su familia trabaja para completar el presupuesto.

Aún resta definir qué hará el piloto de Alem, Nahuel Santamaría, quien viene de salir tercero en la categoría Talent en Brasil.

Los misioneros que corren el campeonato de Superbike Argentino esperan que se resuelva el conflicto entre los equipos y la Camod para definir el futuro.

En el Enduro, Maxi Sartori, van a hacer el campeonato Argentino de la especialidad en la categoría Junior A. Se podría sumar su primo Javier Sartori, en la categoría Principiantes. Por su parte, Néstor Sartori, que viene de salir campeón en la Máster del Enduro Classics Series, correrá El Desafío Misiones en Alem, el Transmontaña y la Carrera del Lago en Tucumán “para despuntar el vicio. Vamos a seguir apostando a Maxi para que siga creciendo y apuntamos al campeonato en la Junior A”, explicó Néstor.

En el Motocross, los hermanos obereño Taro y Gunji Nakatsuka irán al campeonato Argentino de Motocross. También se sumará el sanvicentino Lázaro Rodríguez Priebe, quien también seguirá en el campeonato Gaucho en Brasil.