El oso y Succession, arrasaron

El lunes por la noche se entregaron los premios Emmy en Los Ángeles. El oso (Star+) y Succession (HBO Max) fueron las grandes ganadoras con seis galardones cada una. Bronca, de Netflix, les siguió con cinco. En la ceremonia presentada por Anthony Anderson y que condensó la edición aplazada en 2023 por las huelgas, la plataforma HBO Max se alzó entre todas con un trío de programas exitosos: Succession, The last of us y The white lotus. La categoría comedia estuvo liderada por la última temporada de Ted Lasso (Apple), que obtuvo 21 nominaciones. Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, de Netflix, encabezó la categoría miniseries con 13 nominaciones.