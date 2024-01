En Brasil registraron un oso hormiguero gigante, tras más de 100 años de extinción

lunes 15 de enero de 2024 | 22:01hs.

El proyecto de reintroducción del oso hormiguero gigante en el Iberá, iniciado en el año 2007, ha sido sumamente exitoso. La especie no solo se ha establecido en este humedal, sino que además ha comenzado a expandir su distribución a otros sitios de Corrientes, a veces alejados

más de 100 kilómetros de Iberá.

Ahora, por primera vez, los registros llegan desde el otro lado de la frontera, en Brasil. Los biólogos brasileños Mauricio Santos, Moisés Barp, Yan Rodrigues, Paulo Wagner, y Fábio Dias Mazim han obtenido once videos de esta especie en cámaras trampa colocadas en el Parque

Estadual do Espinilho, en el estado de Rio Grande do Sul, cerca de la triple frontera con Argentina y Uruguay. En este estado brasileño la especie había desaparecido hacía más de 130 años.

Por el momento, resulta imposible determinar si se trata de uno o más individuos, pero los expertos brasileños están convencidos que estos registros se explican por el crecimiento de la población reintroducida en Iberá.

Desde la Fundación Rewilding, señalan que el oso hormiguero gigante está de vuelta en Corrientes y Rio Grande do Sul, tras 60 y 130 años de extinción respectivamente.

Tama y Anori, las nutrias que cambian Alemania por los esteros del Iberá

Otros dos ejemplares gigantes formarán parte del proyecto de reintroducción de especies. Con estos, ya son nueve los animales que viven libres en tierra correntina. Con la premisa de recuperar al depredador tope de las aguas argentinas, dos nuevas nutrias gigantes serán reintroducidas a los esteros del Iberá. La Fundación Rewilding Argentina informó, a través de sus redes sociales, que los ejemplares llegarán a Corrientes desde Alemania.

Los animales, bautizados Tama y Anori, atraviesan el período de cuarentena. De este modo, la fundación se asegura cumplir con todos los requisitos sanitarios previos a su traslado al parque.



Según datos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), quedan unos 6.560 ejemplares de la nutria gigante en América del Sur: alrededor de 4.659 ejemplares en Brasil, 1.021 en Bolivia, unos 400 en Perú, 250 en Ecuador, 200 en la Guayana francesa y unos 30, en Paraguay.

La gestación de este animal, el de mayor tamaño de las trece especies de nutrias existentes en el mundo, suele oscilar entre los 64 y 77 días. Durante los dos primeros meses se da un alto porcentaje de mortalidad y pérdida de toda la camada, de ahí la importancia de su delicada

supervivencia.