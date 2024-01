Respuestas dispares de la oposición ante los agravios de Milei al Congreso por no aprobar la ley ómnibus

lunes 15 de enero de 2024 | 15:41hs.

Diputados de diferentes bloques coincidieron hoy en rechazar los cuestionamientos del presidente Javier Milei a la oposición por no respaldar en el Congreso el debate en el plenario de comisiones de la ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos" enviada por el Poder Ejecutivo.

En una charla por radio Mitre, el domingo por la mañana, el Presidente le pidió hoy al Congreso la aprobación del DNU de desregulación económica y del paquete de la ley Bases, les advertió que "el déficit cero no es negociable" y que, si no se avanza con esa última norma, "el ajuste que habrá que hacer será mayor". "Cuanto mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura", advirtió Milei y añadió que el Gobierno "entiende" que "el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal".

La reacción llegó este lunes, pero con tenores diferentes, mientras desde Unión por la Patria o la izquierda la reacción fue de respuestas duras, desde los exmiembros de Juntos por el Cambio la reacción fue dispar. Dentro de al UCR respondieron el diputado nacional Rodrigo De Loredo y el gobernador de Chubut Ignacio Torres, invitando al Presidente a denunciar su sospechas de pedidos de coimas en el Congreso. Más duro fue el titular de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenas Aires, quien aseguró que Milei "desprecia a las instituciones".

Por el lado de Hacemos Coalición Federal, el desprendimienco de la Coalición Cívica y el Peronismo Federal de JxC, la reacción fue algo más contundente, a través de un comunicado. Por su parte el Pro se llamó a silencio, y no emite comentario acerca del desprecio que el presidente expone contra el Congreso. Raro en un partido que por comentarios mucho más livianos, de Máximo Kirchner, dejó sin presupuesto al gobierno nacional en 2021.

En el debate en comisión

Al abrir el debate, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, sostuvo que "el fin de semana hubo nuevos aprietes y presiones del presidente de la Nación para con este Congreso, después de hablar de espaldas al Congreso, después de tratar de coimeros a los legisladores que tratan de realizar cambios, después de tratar de 'idiotas útiles' a aquellos que plantean una estrategia parlamentaria distinta".

"No somos nosotros los que estamos intentando entrar en mesa de negociación con el oficialismo, así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando", dijo y cuestionó que "no solamente no sabemos quién escribió este proyecto, porque no viene a defenderlo, sino que tampoco sabemos en dónde se está debatiendo el dictamen, porque acá no es".

Martínez se preguntó: "¿Otra vez volvemos a la Argentina donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y de los intereses del pueblo argentino? ¿Otra vez volvemos a esa Argentina? Si hay algo que discutir, si hay algo que trabajar, es aquí en el plenario de comisiones".

En tanto, la diputada radical Carla Carrizo sostuvo que "la verdad que si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo, la extorsión y el temor, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria". "Oficien para que el presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en Argentina, si de verdad quiere liderar un cambio que vaya hacia el futuro y no hacia el pasado", aseveró al diputada de la UCR en el marco del plenario.

Por su parte, el titular de la Juventud de la UCR porteña, agustín Rombola, afirmó este lunes que el Presidente "desprecia profundamente" a las instituciones democráticas y que "está empobreciendo a la gente". Y aseguró además que las medidas que está tomando "son contrarias a los intereses del pueblo argentino" y "malas para la democracia".

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman reiteró que "tiene que estar el equipo económico, el oficial y el extraoficial. (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger. Tienen que venir a exponer y la política económica de conjunto tiene que ser lo que guíe este debate, porque si la principal extorsión que está haciendo el presidente de la Nación es que si no se discute la ley ómnibus se descalabra la economía", reclamó.

En un comunicado

Por su parte, el bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto manifestó en un comunicado de prensa su "profunda preocupación" por las declaraciones del Presidente por las que -dijeron- insiste en confrontar con el Congreso.

Según los legisladores, "dicha actitud resulta absolutamente inaceptable e injusta, toda vez que el Congreso se encuentra trabajando para dar al Gobierno herramientas legales urgentes para poder afrontar la crisis que atraviesa la Argentina".

"Exhortamos al Presidente a que se abstenga de hacer acusaciones públicas infundadas y a denunciar cualquier conocimiento que tuviera de delitos, que desconocemos y repudiamos. Y le requerimos que establezca prioridades serias y claras a la hora de requerir leyes y facultades especiales, las que nunca deberían exceder los límites constitucionales", enfatizaron los diputados, que hasta ahora se mostraban dispuestos a respaldar en general las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Finalmente, los legisladores destacaron que "debe priorizarse la justa actualización de las jubilaciones, así como que haya consenso y transparencia si se decide privatizar empresas públicas. Y si se dispone un 'blanqueo', debería contemplar un premio serio para quien fue buen contribuyente, así como su absoluta transparencia, para evitar darle beneficios a corruptos o al crimen organizado", señalaron.

El fin de semana, en una entrevista con radio Mitre, Milei se preguntó si "los políticos que piden fraccionar" el DNU y la ley "llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos".

"¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren coimear con eso. Vea quienes son los políticos que piden fraccionar estas cosas (por el DNU y la ley ómnibus) y usted va a ver qué detrás de eso hay un sector. Por eso digo busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si esos políticos llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos", dijo en esa oportunidad.