Ley ómnibus: mañana sigue el debate con expositores de la sociedad civil

domingo 14 de enero de 2024 | 6:02hs.

El oficialismo continúa con su plan de gobierno en el plano parlamentario. Luego de las tres primeras jornadas de debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, volverá a convocar a los legisladores mañana pero esta vez para que dialoguen con representantes de la sociedad civil que se vean involucrados por los alcances de la ley ómnibus.

Luego de la participación de cuatro ministros (Cúneo Libarona, Francos, Bullrich y Ferraro) en la confluencia de las tres comisiones (Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales) que debaten los detalles del proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, se convocarán desde mañana a representantes de empresas, instituciones y organizaciones que sean interpelados por las reformas.

La presencia de representantes de la sociedad civil fue requerida por distintos bloques opositores. Sin embargo, no hubo novedades de la solicitud de Unión por la Patria, que pidió por la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor e ideólogo del proyecto Federico Sturzenegger.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pronosticó que “la semana próxima, entre miércoles y jueves, se estaría emitiendo el dictamen”, adelantándose a la proyección inicial que estipulaba como fecha el 24 de enero. El dictamen constituye la redacción final del proyecto de ley que será votado en el recinto. “La idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible”, agregó el legislador riojano y señaló: “No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco”.

Menem apura sanción

En declaraciones a radio Mitre, Martín Menem afirmó que “hay un consenso generalizado en que necesitamos esta norma” porque “hace 100 años que el país está cada vez peor”. En ese sentido, ratificó que la prioridad es “llegar al equilibrio fiscal y estas medidas van a ayudar a llegar al equilibrio fiscal y a agilizar la economía”.

“Si no lo podemos conseguir a través de la ley, se va a poner más duro porque la Argentina está trabada. Tenemos que seducir al capital en vez de combatirlo, por eso las palabras tan acertada del ministro”, pidió el presidente de la Cámara de Diputados y reiteró que “las personas que se oponen no están a favor de los argentinos de bien y no representan a la mayoría”.

Además, analizó que “tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente, porque no hay plata. El plan ideal es aprobar la ley lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se viene trabajando intensamente en enero. Es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora”. “Lo que nunca vi es tanta presencia en los medios y en las redes para analizar cómo sale la ley. La Argentina está pendiente”, concluyó.

Las modificaciones aceptables

Durante las primeras tres jornadas de debate, e incluso de forma previa ante la presión de gobernadores, la redacción original de la ley ómnibus sufriría modificaciones que le permitirían al oficialismo no solo artículos con mayor grado de especificidad en su aplicación sino también la posibilidad de conseguir acuerdos con sectores opositores, como el PRO y la UCR.

Es el caso de la declaración de emergencia pública por dos años en once materias, que se reduciría a doce meses; la desregulación del régimen de pesca, que continuaría como sigue hasta hoy; la criminalización de las manifestaciones de tres o más personas, que se circunscribiría a la Ley de Tránsito; la habilitación a privatizar empresas públicas, donde se expresarían resistencias a involucrar al Banco Nación y a YPF; y el cambio en el sistema de biodiesel.

Por su parte, durante su intervención, el Ministro del Interior Guillermo Francos admitió que el capítulo de reforma política, que incluye la eliminación de las PASO y la reconfiguración de representaciones legislativas, no tienen consenso para ser aprobadas por la Cámara de Diputados y no es prioridad.

Pymes apoyaron DNU

El presidente Javier Milei expresó ayer su agradecimiento al comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) por su respaldo a la reforma laboral incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

La Oficina del Presidente informó esta tarde en un comunicado que difundió en su cuenta oficial de X que “más de 2.000 pymes, emprendedores y productores destacaron que las medidas promoverán la creación de empresas, las exportaciones e inversiones”, y “generarán nuevas fuentes de trabajo”.

“Desde el comité del PEP hicieron hincapié en que las reformas brindarán un marco regulatorio más flexible y adaptado a las necesidades de los sectores productivos”, y “remarcaron que el DNU ordenará los costos laborales para las pymes, permitiendo así la creación de empleo privado de calidad”, señaló el comunicado. Y destacó que “el Presidente Javier Milei expresa su agradecimiento al comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) por su respaldo a la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023”.





Desde la UCR objetan por retenciones y jubilaciones