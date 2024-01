Un misionero va tras su sueño de jugar en primera en el Atlético Saguntino

miércoles 10 de enero de 2024 | 16:30hs.

Comenzando en una posición que no tienen tantos futbolistas preparados y con el sueño de jugar en primera, Dylan Kinder se mudó a la ciudad de Sagunto, provincia de Valencia, España, para formar parte del equipo juvenil del Club Atlético Saguntino.

"Tengo un tío viviendo acá y con mi papá vimos la posibilidad de poder venir a jugar. Contactamos con un director del Saguntino y me dijo que venga. Esto fue en agosto del año pasado y, en este momento, estoy en el juvenil", resumió, en diálogo con Radioactiva (100.7). A su vez, señaló que previamente jugó en clubes posadeños, como Jorge Gibson Brown, Bartolomé Mitre y Crucero del Norte.

El joven de 18 años comentó que jugaba de lateral derecha, posición que aún mantiene. Respecto a la decisión de irse, recordó que su papá siempre le preguntaba si se iría en caso de que lo llamen desde otro lugar, a lo que él respondía que sí. "Se dio esta oportunidad, que tuvimos que pensar, pero que fue dentro de todo fácil porque es a lo que apunto en el futuro y, viendo el panorama, en Europa es todo mucho más fácil", dijo.

Sin embargo, aclaró que "fue de una semana para otra, así que mis amigos quedaron shockeados. Pegó mucho por ahí, pero todos entendieron". "Ahora mis padres vinieron de visita hasta febrero y tengo dos hermanos más grandes que viven en Misiones", contó.

Por otra parte, indicó que si bien pudo inscribirse a una carrera pese a haber llegado tarde en los plazos de inscripción en Europa, los exámenes se rinden en otra ciudad e interfieren con los tiempos en los que juega, por lo que tiene que postergar sus estudios momentáneamente. "Hasta poder inscribirme en alguna carrera a mitad del año que viene, me voy a dedicar al fútbol", aseguró.

Sobre el cambio que tuvo su vida desde agosto del año pasado, Dylan manifestó que "en el equipo me incluyeron bastante rápido, caí bien ahí; algunos fines de semana jugamos con el equipo amateur, en el que hay dos o tres argentinos también y súper bien". "En mi día a día, me despierto a las 8, desayuno y voy al gimnasio, donde estoy por una hora y media o dos. Vuelvo, me hago la comida y a las 15 salgo a entrenar hasta las 17.40, momento en el que vuelvo a casa", describió.

"El primer objetivo que tengo es quedarme firme en el amateur y, a más largo plazo, poder jugar en el primer equipo del Saguntino", expresó por último.