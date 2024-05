Misioneros acordaron seis años de prisión por tráfico de 7 kilos de éxtasis | El Territorio

Alexis Da Silva, Lucas Da Silva y Héctor Fernando Seles son oriundos de Bernardo de Irigoyen. Fue clave el peritaje de los teléfonos celulares de los implicados.

domingo 12 de mayo de 2024 | 2:00hs.

La droga estaba acondicionada en varias partes del vehículo VW Saveiro. //Foto: Archivo.

La mañana del 27 de diciembre de 2022, personal de la Policía de Entre Ríos realizaba un control vehicular a la altura del kilómetro 341 de la Autovía General Artigas, en el departamento Federación, circunstancia en la que detuvieron la marcha de un Volkswagen Saveiro que era conducido por un misionero oriundo de Bernardo de Irigoyen.

Ante el requerimiento policial, el chofer Alexis Da Silva (27) y su acompañante Lucas Claudio Da Silva (22) no pudieron ocultar su nerviosismo y la sospecha se posó sobre ellos.

Enseguida los uniformados acercaron un can entrenado para buscar drogas y el animal marcó el paragolpes trasero de la camioneta. Fue el golpe de gracia para los hermanos misioneros: transportaban 7,343 kilos de éxtasis en pastillas y polvo MDMA.

Posteriormente, las pericias sobre el celular de Alexis Da Silva posibilitaron identificar a un tercer implicado. Se trata de Héctor Fernando Seles (23), también de Bernardo de Irigoyen, acusado de actuar como "puntero" o "campana".

En consecuencia, la jueza federal de Concordia Analía Ramponi procesó a los tres por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Entre las pruebas recabadas a lo largo del expediente se destacan una serie de escuchas que avalan la acusación. Los planteos defensivos fueron rechazados en diferentes instancias y la causa fue elevada a juicio al Tribunal Penal Federal de Paraná.

De todas formas, en la víspera los implicados se acogieron al juicio abreviado y en acuerdo con la fiscalía acordaron 6 años de cárcel, lo que deberá ser homologado por el TPF.

Falso viagra

Según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, Alexis Da Silva, Lucas Claudio Da Silva y Héctor Fernando Seles transportaron la droga de manera conjunta y organizada desde la localidad de San Vicente, en Misiones, hasta el Puesto Caminero Paso Cerrito, en la Autovía General Artigas, donde fueron detenidos.

Se detalló que los descubrieron "con 8.913 pastillas de éxtasis, sustancia sólida y en polvo de MDMA, la que se encontraba oculta en el interior de la camioneta marca VW, modelo Saveiro 1.6, color blanco, dominio MPO348, que era conducida por Alexis Da Silva, siendo acompañado por Lucas Claudio Da Silva".

"Dicha camioneta fue custodiada por Héctor Fernando Seles, quien el 26 de diciembre de 2022, emprendió viaje junto a los mencionados Da Silva, a bordo de otro vehículo -cuya características se desconocen- a modo de 'campana' o auxilio del vehículo conducido por aquellos al menos hasta la madrugada del día siguiente, cuando siendo alrededor de las 6, personal de la P.E.R detuvo la marcha de la mencionada para un control, el que derivó en sus detenciones tras hallar el material estupefaciente antes señalado, instante en el cual Seles emprendió el regreso hacia su lugar de origen", se precisó.

Oportunamente, las defensas trataron de desacreditar la investigación judicial. Por ejemplo, el abogado Martín Federico Tilli, defensor particular de Alexis Da Silva, expresó que su cliente no tenía conocimiento de que las sustancias transportadas eran ilegales, sino que pensó que eran "pastillas de viagra", lo cual no le permitió valorar la peligrosidad y comprender la culpabilidad de lo que finalmente sucedió.

"Plan criminal"

Lo concreto es que más allá del trabajo de los defensores, para la jueza Ramponi los tres coimputados tuvieron intervención en el transporte de material estupefaciente detectado el 27 de diciembre de 2022 por parte del personal de la Policía de Entre Ríos.

Para la magistrada, no fue un dato menor que "el material estupefaciente incautado (MDMA sólido y en polvo, y casi nueve mil pastillas éxtasis) fue hallado sobre el asiento del acompañante, en el piso del lado del acompañante, en el panel lateral trasero derecho, en el panel lateral trasero izquierdo, y en la parte trasera del rodado (sobre la rueda de auxilio – entre aquella y la parte de carga). Es decir, que ni el acompañante ni el conductor podían desconocer que estaban transportando esas sustancias, ya que una gran parte de aquellas se encontraban en el propio habitáculo delantero derecho, mientras que otro tanto fue escondido por quienes abordaban el rodado y el otro coimputado, Héctor Fernando Seles, en la rueda de auxilio y en los paneles de las puertas traseras".

"Ello, se desprende -como se dijo- del acta de procedimiento y de las conversaciones captadas con motivo de los análisis de los peritajes encomendados a la GNA; y me permite sostener que los tres procesados conocían a la perfección el plan criminal trazado, que fue frustrado por la debida y eficiente intervención del personal policial que prestaba funciones en el Puesto Caminero Paso Cerrito de la P.E.R., con la colaboración del can interviniente", agregó.

Organización para el viaje y la deuda a los brasileños