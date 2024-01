Kreplak: “Liberar los precios es lo más grave”

miércoles 10 de enero de 2024 | 6:02hs.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó ayer la “liberación de precios en el mercado”, y la concepción de que la “salud es un negocio” y dijo que si se extiende este aumento en los precios de los medicamentos “habrá complicaciones severas en la salud del pueblo”.

“Hoy estamos en una situación difícil, pero lo más grave de lo que está sucediendo es la liberación de precios en el mercado, esta idea de pensar en la salud como un negocio y eso hizo que tengamos más de un cien por ciento de aumento en medicamentos en el mostrador”, afirmó el funcionario en declaraciones a radio AM750. El ministro analizó al situación sanitaria en relación al dengue y al coronavirus´,,pero insistió en que el mayor problema radica en el aumento de los medicamentos a partir de las nuevas medidas del gobierno nacional. “Esto está haciendo que mucha gente hoy no pueda comprar un medicamento indispensable, que quizás antes tenía cobertura de un 40 o 50% por obra social y hoy ya no puede comprarlo. Esta es una situación que, de extenderse unas semanas más, generará complicaciones severas en la salud del pueblo”, advirtió. Kreplak señaló que el gobierno nacional cambió sus autoridades en el Ministerio de Salud y en la Agencia Nacional de Discapacidad y precisó que todavía no han mantenido ninguna reunión formal, pero, “ya hay una situación en el área de discapacidad preocupante porque hay un corte en la cadena de pago”.

“Esperemos que se resuelva lo más rápido posible, porque es una situación delicada”, agregó.

Al ser consultado sobre el aumento de casos de coronavirus, informó que a partir de la campaña de vacunación que hubo en Argentina, no tuvieron “los rebrotes que ha habido en el hemisferio norte”. Dijo que en ese hemisferio, “este es el tercero o cuarto rebrote con olas de internación, con fallecimientos” y señaló que en Argentina “aparecen rebrotes de Covid junto con otras enfermedades respiratorias que no están generando aumento de internaciones”. “En este momento no hay un aumento de internaciones por Covid significativo y por eso no hay necesidad de cambiar conductas en general”, agregó. Recordó que sigue vigente la indicación de refuerzo para las personas mayores o con factores de riesgo y personas gestantes de tener una dosis en los últimos seis meses, porque esta población, “si recibe una dosis, reduce significativamente los riesgos”.

“Es la primera vez que sucede que los mosquitos que antes no habitaban el suelo argentino, que es un suelo austral, hoy estén”, dijo y agregó que “antes no llegaban a muchas partes del país a las que hoy llegan y por primera vez algunas zonas tuvieron dengue continuo todo el año”. Precisó que en la provincia de Buenos Aires, los casos que solían verse en verano, suceden antes y, en ese contexto, recomendó “medidas de cuidado” como descacharrar macetas o recipientes con agua y usar repelentes.





Alertan que la suba de remedios fue mucho mayor en Argentina